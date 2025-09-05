Ahora Çağatay se hace el pobrecito frente a Yildiz: Qué se viene a Pasión Prohibida

Çağatay y Yildiz pasan tiempo juntos por Halit Can y, sin querer, por un golpe la pareja termina acercándose más de lo esperado. ¿Qué pasará en Pasión Prohibida?

Çağatay engañó a Yildiz con Kumru, incluso se divorció de ella para casarse con la hija de Doğan, pero como ahora la muchacha desapareció de escena, el picaflor intenta hacerse el lindo con su exesposa de nuevo. Para saber qué sucederá en Pasión Prohibida no dejes de leer esta nota.

La expareja se reúne para llevar al pequeño Halit Can a los juegos infantiles y Yildiz golpea a Çağatay sin querer. El empresario lo utiliza como técnica para darle pena y ganar su atención.

Çağatay y Yildiz siguen teniendo algo en común, Halit Can y, aunque ella no quiera, tienen que verse muy a menudo. Mientras que el pequeño se estaba divirtiendo, el empresario se distrae en un juego con tan mala suerte que Yildiz lo golpea en un ojo.

Ella le pide disculpas, pero el golpe fue tan fuerte que terminan en el hospital. Al llegar, una joven le comenta a Yildiz que su marido también está en el hospital porque ella le tiró el celular por la cabeza al haberlo pillado escribiéndose con otra mujer.

Yildiz, por su parte, le aclara a la mujer que es su exmarido y que lo suyo fue un accidente, aunque la chica no le cree, dándole la felicitación por ese golpe bien merecido.

Mientras tanto, Cağatay le pide al doctor que le siga la corriente y que haga algo para que el accidente parezca mucho más grave y Yildiz se sienta mal. El médico, a pesar de que el empresario intenta convencerlo, le dice que no. ¿Conseguirá dar pena para tener una oportunidad de volver con Yildiz?

