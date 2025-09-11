Ahhh mirá Yeşim, resultó ser toda una macumbera: Mirá lo que se viene en La Traición

Si algo le faltaba al drama de las siestas de El 9 Televida era tener un toque de brujería. Bueno, acá llega. Cortesía de Yeşim. Mirá lo que va a hacer.

Hay un dicho popular dice: “Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay”. Y parece que una de ellas es Yeşim. Al drama de las siestas de El 9 Televida, La Traición, esta mujer le sumará un toque de misterio. En su intento por hacer lo que sea para que Tarık, finalmente, sea solo de ella, apela a la magia negra. Mirá lo que se viene en Aldatmak.

Güzide se recupera del accidente de tránsito que protagonizó y que la llevó a terapia intensiva. Para alivio de Tarık, Ozan y Oylum la mujer despierta y empieza a mostrar signos de mejoría de salud. Por el contrario, Yeşim ve derrumbarse su sueño de quedarse como dueña y señora de todo. Ante esto, decide optar por apelar a un viejo artilugio vinculado a la magia negra de origen africano, que acá por estos rumbos conocemos como Macumba.

Así, con ayuda de su amiga y vecina saca un juego de las llaves de la casa de su pareja y sin que le tiemble el pulso y con agallas se manda directamente a la casa. Su objetivo es conseguir un pelo de Güzide para llevárselo a quien se lo pidió y así hacer un trabajo que afecte a la mujer que aún está convaleciente en el hospital.

No te vamos a espoilear ni adelantar demás. Para saber qué sucede con todo esto y mucho más, sólo te resta agendarte que de lunes a viernes a las 14.30 horas podés seguir este drama en la pantalla de El 9 Televida.