“Aguante el amor”: Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en San Telmo y compartieron las fotos oficiales de una boda soñada

La música, la televisión y el espectáculo argentino vivieron un fin de semana inolvidable. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una emotiva y reservada ceremonia celebrada en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo. Tras mantener la privacidad del evento bajo estricto hermetismo, la pareja sorprendió a sus millones de seguidores al compartir el álbum de fotos oficial con postales de los looks, la impactante torta de nueve pisos y los momentos más divertidos de la fiesta.

La fecha elegida no fue una casualidad. El 31 de octubre, tres años atrás, Lali Espósito y Pedro Rosemblat cruzaron sus miradas por primera vez en una fiesta de Halloween gracias a la intermediación de un amigo en común. Exactamente el mismo día, la artista y el comunicador sellaron su historia de amor dando el “sí, quiero” rodeados de sus familiares y afectos más cercanos.

El lugar elegido para la boda civil y el festejo fue Casa Carlos, un icónico espacio de eventos ubicado en una casona reciclada en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La organización integral del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien cuidó cada detalle de ambientación y logística.

Los looks de los novios y las postales oficiales

Luego de la celebración, la cantante y el conductor hicieron una publicación conjunta en redes sociales que desató una ola de amor y buenos deseos: “¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, expresaron musicalizando las imágenes con un tema de Charly García.

Los atuendos elegidos por la pareja destacaron por su elegancia y frescura:

El look de Lali: Fiel al estilo clásico que había anticipado en entrevistas previas, la cantante lució un vestido de líneas atemporales en tono off white (blanco roto), acompañado por el cabello semirrecogido y un delicado velo de encaje.

El look de Pedro: El conductor optó por un traje beige claro, zapatos marrones y camisa blanca sin corbata, aportando un toque desenfadado al vestuario.

Amigos famosos, un oficiante especial y la torta de Betular

La ceremonia civil contó con un condimento muy emotivo: fue oficiada por el comediante Martín Rechimuzzi, amigo íntimo de los novios y responsable de haberlos presentado en 2023. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió el actor en redes, a lo que Lali respondió con un sentido “Te amamos”.

Entre las personalidades destacadas que ingresaron al recinto se vislumbró al rapero Dillom, las actrices Candela Vetrano y María del Cerro (amigas entrañables de la novia desde sus épocas de Casi Ángeles), la cantante de Miranda! Juliana Gattas y hasta el propio Peter Lanzani.

Uno de los secretos mejor guardados de la noche fue la imponente torta de casamiento de nueve pisos, diseñada y confeccionada por Damián Betular. Para evitar filtraciones antes de que los novios compartieran sus fotos, la producción desplegó biombos de tela al momento de su traslado hacia la pista central.