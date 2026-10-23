“Agitandou el avisperou”: el insólito mate cocido de cerveza de Hernán de Mala Fama y su baile viral con La Negra Vernaci

El paso de Hernán Coronel, líder de Mala Fama, por las cocinas de MasterChef Celebrity no deja de regalar momentos desopilantes e imperdibles. En las últimas horas, el cantante tropical se volvió viral por dos videos explosivos: una picante pista de baile improvisada en los cortes de grabación junto a Elizabeth “La Negra” Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa, y un insólito “mate cocido con cerveza” que provocó la inesperada reacción de Andrés Calamaro.

El carisma inconfundible de Hernán Coronel continúa conquistando a los espectadores y a los usuarios de las plataformas digitales. El músico, que se destaca como uno de los participantes más auténticos de la nueva edición del certamen culinario, protagonizó dos secuencias virales que alcanzaron millones de reproducciones en cuestión de horas.

El primero de los clips se registró durante las pausas de producción en el estudio de televisión, dejando al descubierto la complicidad que mantiene con varias de sus compañeras de concurso.

Cumbia, cigarrillos y un beso de efervescencia

En las imágenes que circularon con fuerza por Instagram, se puede observar al líder cumbiero en un distendido receso junto a La Negra Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa. Entre risas, cigarrillos y puro ritmo, el grupo descontracturó la tensión de la competencia bailando cumbia sobre el set.

“Agitandou el avisperou”, escribió el músico para acompañar el video, desatando una catarata de comentarios humorísticos de sus seguidores: “La Negra sabe que un turro al año no hace daño”, “La China salió del barrio pero el barrio no salió de ella” y “Los que quedamos cuando prenden las luces del baile”, fueron solo algunas de las ingeniosas reacciones.

La complicidad entre el cantante y la locutora tuvo su correlato en el aire de la competencia. Luego de que Germán Martitegui elogiara efusivamente el plato de bife de chorizo preparado por Vernaci, la conductora celebró su triunfo con un efusivo beso en la mejilla al cantante de Mala Fama.

El “mate cocido de cerveza” que sorprendió a Andrés Calamaro

El segundo de los videos, difundido directamente desde las redes oficiales de la banda, mostró a Coronel en un estudio de ensayo preparando una particular bebida para comenzar el día. Con gorra blanca y anteojos de sol, el artista sirvió cerveza bien helada dentro de una taza con un saquito de té, logrando una espesa espuma al ritmo de los versos de “Plástico Fino”.

La ocurrencia cosechó más de 85 mil “me gusta” en pocas horas y captó la atención del propio autor del tema, Andrés Calamaro, quien no dudó en dejarle un afectuoso mensaje: “¡Querido Hernán! Te extrañamos”.

Sumado al cariñoso guiño del prócer del rock nacional, miles de fanáticos celebraron las ocurrencias del “Amiguero”, reafirmando su gran momento mediático entre las hornallas y la música.