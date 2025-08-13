Agenda musical para disfrutar este fin de semana en Mendoza

Opciones musicales para que este sábado 16 de agosto puedas elegir ir a disfrutar en Mendoza. Opciones y géneros para todos los gustos.

Mendoza se posicionado como uno de los puntos más fuertes para las propuestas musicales y artísticas de todos los géneros y estilos. Desde fiestas electrónicas con reconocidos DJ, hasta bandas emergentes de rock copan la agenda para que este finde largo puedas optar qué disfrutar, sin dejar de lado el arte escénico del teatro. Acá te contamos todo lo que tenés.

Con una nutrida agenda para todos los gustos y bolsillos acá te traemos las propuestas musicales más destacadas de este finde largo que va del jueves 14 a la tarde hasta el domingo 17 de agosto, día de las infancias.

Jueves 14

21.30 horas, en El Círculo Teatro (O. V. Andrade 510 2do. Piso, Ciudad de Mendoza), se presenta Luisi Fragapane junto a una guitarra, un micrófono y muchas cosas por decir.

Entrada general $14.000 por AndesTicket

Viernes 15

21 horas. Giselle se presenta en el teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza). Esta adaptación coreográfica cuenta con la dirección de Paloma Riveros, Tamara Garay y María Cristina Hidalgo.

Entradas: Platea Baja: $25.000 / Palcos Bajos: $25.000 / Platea Alta: $20.000 /

Palcos Altos: $20.000 / Tertulia: $15.000 / Paraíso: $15.000 por www.entradaweb.com

Sábado 16

22 horas. Winona Riders regresa a Mendoza en agosto para presentarse en Willys Bar (Mitre 1371, Luján de Cuyo). Entradas en venta online

La agrupación formada en 2018 en Morón trae a la provincia un show que fusiona la psicodelia rockera de otras épocas con elementos e instrumentos de la música contemporánea.

Dueña de un sonido potente y con una energía arrolladora, la banda ha construido una identidad propia en

la escena nacional actual. Formada en 2018 en la zona oeste de Buenos Aires, Winona Riders ya cuenta con

numerosas grabaciones en vivo y colaboraciones con otros artistas de la escena.

En su joven trayectoria han llevado a cabo shows en el interior del país, presentándose en provincias

como Santa Fe, Córdoba, Salta y Jujuy, lo que le valió sus convocatorias en las últimas dos ediciones del

Cosquín Rock y en el Festival Bandera.

Winona Riders irrumpe en la escena nacional del rock con un sonido fresco y rebelde, ofreciendo una

alternativa vibrante a la música comercial y pasajera, augurando de esta forma una “resurrección” dentro

de la música que no forma parte de los circuitos comerciales.

La previa estará a cargo de los locales “Chorinferno”.