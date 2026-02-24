Adiós al “ácido” de la cocina: Andy Chango fue eliminado de Masterchef Celebrity y conmovió a todos con su despedida

El músico no logró convencer al jurado con su plato de carne wagyu y abandonó la competencia este lunes en El 9 Televida. Entre lágrimas y abrazos, se despidió de Wanda Nara y sus compañeros: “Nunca pensé que iba a hacer amigos acá”.

La cocina de Masterchef Celebrity se quedó sin una de sus personalidades más disruptivas. En la noche de este lunes 23 de febrero de 2026 en El 9 Televida, Andy Chango se convirtió en el nuevo eliminado tras una gala de altísima exigencia que tuvo a la exclusiva carne wagyu como protagonista.

Pese a su esfuerzo, el tataki que presentó el músico —al que bautizó irónicamente como “Menos es más”— no estuvo a la altura de las expectativas. El jurado fue implacable: Damián Betular criticó el punto de cocción y el tamaño del corte, mientras que Germán Martitegui sentenció con dureza: “Pensé que nos iban a sorprender para bien y terminó siendo sorpresa para mal”.

Un “beso de la muerte” cargado de emoción

Al quedar en el duelo final junto a La Joaqui y el Chino Leunis, fue Donato de Santis quien anunció la partida del músico. Sin embargo, lo que comenzó con la resignación clásica de Andy terminó en un momento de profunda sensibilidad que quebró a todo el estudio.

“Tus ganas de quedarte fueron creciendo. Aportaste sarcasmo y una mirada distinta”, le agradeció Donato. Por su parte, Betular confesó su admiración personal: “Sos esa acidez perfectamente realizada. Te vamos a extrañar mucho”.

El elogio a Wanda y el cariño por sus compañeros

Andy, que llegó al programa 90 de la competencia, se mostró visiblemente conmovido por el vínculo humano que formó en el reality. “Le tomé mucho cariño al jurado. Aprendieron a ser sarcásticos conmigo”, bromeó antes de dedicarle palabras muy especiales a Wanda Nara, a quien definió como una persona “transparente, espontánea y sin odio”.

Antes de cruzar la puerta, el músico repartió su ya clásico “beso de la muerte” entre sus compañeros y admitió: “Al principio me sentía raro con estos ‘marcianos’, pero me hice amigo de todos”.

El Top 10: Quiénes siguen en carrera

Con la salida de Chango, la competencia entra en su etapa de definiciones más crudas. Solo 10 famosos quedan en las cocinas más famosas del país: