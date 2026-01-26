¡Adiós a la raya al medio en tu estilismo! Las tendencias del verano

Tras años de dominio absoluto de la simetría central, el mundo del estilismo da un giro de 180 grados para este verano. La raya al costado regresa como el gesto definitivo de sofisticación, dejando de lado la raya al medio, y dando paso a nuevas ideas y looks. Descubrilos en esta nota.

Desde acabados “liquid” hasta recogidos con rigor arquitectónico, descubrí cómo las pasarelas y la Generación Z han sentenciado el fin de una era, la de peinados con la raya al medio, para dar paso a una estética más pulida, fresca y llena de carácter.

La moda capilar es, quizás, el termómetro más preciso de los cambios generacionales. Si la raya al medio fue la bandera de la naturalidad minimalista durante la última década, el verano de 2026 nos propone un juego de proporciones mucho más audaz. El desplazamiento del eje del cabello hacia el lateral no es solo un detalle estético; es una declaración de intenciones que busca enmarcar la mirada, realzar las facciones y aportar un aire de “lujo silencioso” a cualquier look veraniego. Algunas de las opciones:

-Raya lateral profunda

Es la protagonista indiscutible. Esta temporada la vemos en dos versiones: una sutil, apenas desplazada del centro para un aire effortless, y otra mucho más dramática y profunda que nace casi desde la oreja.

Por qué funciona: Al desplazar el volumen hacia un lado, se crea una asimetría que favorece a casi todos los tipos de rostro, aportando un aire de sofisticación instantánea. Es el estilo favorito de las alfombras rojas y ha calado con fuerza en el street style por su capacidad para transformar un cabello suelto común en un peinado con diseño.

-Liquid hair: El liso espejo

El verano suele asociarse a las ondas surferas, pero el 2026 apuesta por el contraste extremo. El Liquid Hair se aleja del liso convencional para buscar una textura que parece fluida, como el agua.

El secreto: Se logra mediante tratamientos de hidratación profunda y el uso de aceites que sellan la cutícula. Combinado con la raya al costado, este acabado ultra pulido refleja la luz de forma deslumbrante, siendo la opción ideal para las noches de verano donde se busca un look impecable y de bajo mantenimiento ante la humedad.

– Coletas bajas y moños “tirantes”

El calor estival exige recogidos, pero este año se olvidan los moños deshechos. La tendencia gira hacia la pulcritud absoluta.

El estilo: Las coletas se llevan bajas, a la altura de la nuca, y los moños se esculpen de forma tirante (el famoso sleek bun). La clave aquí es el uso de geles de fijación que no dejen residuos, asegurando que ni un solo cabello quede fuera de su sitio. Es un peinado que proyecta una imagen de poder y control, ideal para eventos formales o jornadas de oficina bajo el sol.

-Trenzas y la evolución del boho

Para quienes no quieren renunciar al espíritu bohemio, el 2026 trae una versión más sofisticada. Las trenzas ya no son despeinadas, sino que se integran en melenas pulidas.

La mezcla: Veremos muchas trenzas laterales que recogen un costado del rostro mientras el resto de la melena cae lisa hacia el otro lado. Es una fusión entre la rebeldía del festival de música y la elegancia de una cena frente al mar.

Consejos para el estilismo de verano

Para que estos peinados luzcan realmente actuales, la salud capilar es el primer paso. El sol y el cloro son enemigos del brillo “liquid”, por lo que el uso de protectores térmicos y solares para el cabello es obligatorio.

En definitiva, la raya al costado no solo ha vuelto para quedarse, sino para recordarnos que la asimetría es la forma más rápida de rejuvenecer un look. Este verano, el peinado perfecto no es el que parece despeinado, sino el que demuestra que hemos dedicado tiempo a cuidar cada detalle, cada brillo y cada ángulo.