Actualizaron el parte médico de Thiago Medina luego de la cirugía, ¿qué dicen los médicos?

De la mano de Daniela Celis, su ex pareja y la madre de sus hijas se conoció el último informe médico sobre la salud de Thiago Medina quien permanece en Terapia Intensiva y con pronóstico reservado.

La información actualizada sobre el estado de salud de Thiago Medina la dio a conocer Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas, en su cuenta de Instagram. Luego de la cirugía a la que fue sometido el ex Gran Hermano, la mamá de Aime y Laia dio detalles del último parte médico que se brindó.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la joven reveló sobre la cirugía de su expareja: “Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión”, y sumó: “Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución, pedimos sanación del cielo para que mejoren”.

“La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, continuó en su historia Daniela Celis y cerró: “Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Este fin de semana Thiago fue operado del tórax para retirar las astillas que había dentro de su cuerpo por la rotura de los huesos de la parrilla costal que se generaron luego del impacto del accidente.

El procedimiento, que se extendió durante cuatro horas y media, estuvo a cargo de equipos de cirugía del hospital de Moreno junto con especialistas del Hospital Bicentenario. Durante la intervención se reconstruyó la parrilla costal de Medina, afectada por el accidente.

Según el comunicado, el joven se mantuvo estable durante toda la cirugía, sin complicaciones posteriores, y actualmente continúa en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y controles permanentes.

¿Qué le pasó a Thiago Medina de Gran Hermano?

Thiago Medina sufrió un violento accidente cuando circulaba su moto Honda, en el partido de Moreno. El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus mellizas, explicó que Thiago fue operado inmediatamente. Mediante sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano reveló: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”.