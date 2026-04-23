“Aceitando la máquina”: Gladys “La Bomba” Tucumana mostró sus retoques estéticos antes de entrar a Gran Hermano

Tras confirmarse que será el reemplazo de La Maciel el próximo lunes 27 de abril, la cantante decidió no dejar nada al azar y pasó por el “taller” para renovar su imagen antes del aislamiento total.

La cuenta regresiva para el ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó. Tras confirmarse que será el reemplazo de La Maciel el próximo lunes 27 de abril, la cantante decidió no dejar nada al azar y pasó por el “taller” para renovar su imagen antes del aislamiento total.

Sonrisa nueva y look explosivo

A través de sus redes sociales, la artista tucumana compartió con sus seguidores el proceso de transformación. Fiel a su estilo auténtico y divertido, Gladys mostró su paso por un centro odontológico especializado. “Aceitando la máquina. Les quería mostrar el trabajo terminado. Unas cositas sencillitas”, lanzó entre risas mientras lucía su dentadura renovada, lista para las cámaras de El 9 Televida.

Pero los retoques no terminaron ahí. Consciente de que en la casa el cuidado del cabello es un desafío para todos los participantes, la intérprete de “La Pollera Amarilla” apostó por un sistema de extensiones de última generación para lograr un largo, impactante y con mucho volumen. “Amo este sistema de extensiones. ¡Qué precioso! Un lujo este look”, confesó orgullosa.

El desafío de sumarse a una casa en llamas

El ingreso de Gladys no será sencillo. La cantante llegará en un momento de máxima tensión, marcado por el reciente y polémico regreso de Solange Abraham, quien ya tuvo cruces fortísimos con Yipio. Con su fuerte personalidad, “La Bomba” promete no dejarse pasar por encima y convertirse en una pieza clave del juego.

Mientras Andrea del Boca espera el alta médica para poder sumarse, Gladys ya tiene todo listo para cruzar la puerta el lunes y demostrar que, a pesar de los años de carrera, tiene la energía necesaria para ganar el reality más famoso del mundo.

No te pierdas el ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana, este lunes en vivo por la pantalla de El 9 Televida.