“Academia Wanda”: el nuevo e inesperado proyecto empresarial de Wanda Nara

La conductora lanzó una plataforma con cursos de empoderamiento y negocios para mujeres emprendedoras. Cuáles son los contenidos, los bonus exclusivos y cuánto cuesta inscribirse.

Wanda Nara no deja de reinventarse ni de expandir sus fronteras comerciales. Tras el éxito de sus líneas de cosméticos y trajes de baño, la empresaria y conductora sorprendió en las redes sociales al anunciar el nacimiento de su nuevo y ambicioso proyecto laboral: “Academia Wanda”, una plataforma con cursos online diseñados para mujeres que buscan emprender y alcanzar la independencia económica.

El anuncio llegó a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde la mediática no ocultó su emoción: “Finalmente les puedo contar algo que venimos creando y pensando hace mucho tiempo. Siento como si fuera el nacimiento de otro hijo, porque hay mucho de mí. Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes”, expresó con entusiasmo.

¿De qué trata el curso de Wanda Nara?

La propuesta está orientada a brindar herramientas prácticas de negocios, marketing y fortaleza personal a partir de las experiencias —tanto positivas como negativas— que moldearon la carrera de la conductora. El objetivo principal es que las alumnas aprendan a gestionar sus propios proyectos “sin depender de nadie”.

El manifiesto oficial publicado en la web del proyecto sintetiza el espíritu de la propuesta: “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie. No te voy a mostrar una fórmula, te voy a dar la mía.”

El programa consta de 10 módulos narrados por la propia Wanda, materiales interactivos con actividades online, acceso de por vida al contenido y la incorporación a una comunidad privada de alumnas. Además, la capacitación suma tres módulos bonus muy vinculados a su trayectoria personal y profesional:

Tu marca en las redes: cómo transformar un perfil digital en una comunidad de clientes. Vender sin vender: estrategias para monetizar en redes de forma natural. Blindate: claves para gestionar las críticas, la exposición mediática y los haters.

¿Cuánto cuesta inscribirse en “Academia Wanda”?

El acceso al curso ya se encuentra disponible para el público local e internacional con dos esquemas de precios: