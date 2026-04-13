Abrió el Certamen Literario Vendimia 2026: conocé las categorías, los premios y quiénes serán los jurados

Desde este lunes 13 de abril, escritores de toda la provincia pueden presentar sus trabajos en una de las instancias más importantes para la promoción de las letras locales, que este año llega con premios renovados y un jurado de especialistas destacados.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, lanzó oficialmente la convocatoria para el Certamen Literario Vendimia 2026. Desde este lunes 13 de abril, escritores de toda la provincia pueden presentar sus trabajos en una de las instancias más importantes para la promoción de las letras locales, que este año llega con premios renovados y un jurado de especialistas destacados.

Categorías y plazos de inscripción

Los autores podrán participar en seis categorías: Poesía, Cuento, Novela, Dramaturgia, Juvenil y Crónica. Las obras se recibirán de manera digital hasta las 23:59 del lunes 18 de mayo de 2026.

Para concursar, los textos deben enviarse por correo electrónico a certamenliterariovendimia2026@gmail.com, indicando en el asunto: CATEGORÍA – NOMBRE DE LA OBRA – Seudónimo.

Un jurado con sello local y académico

La calidad del certamen está garantizada por un jurado de 18 personas idóneas. En esta edición, el Jurado estará conformado por 3 (tres) personas idóneas para la evaluación de los trabajos en concurso por cada categoría, deberán expedirse el lunes 6 de julio de 2026 y el fallo que emita será de carácter inapelable.

Este año, el mismo está conformado por:

Novela: Mariángel Jara, Carolina Cusa y Carmen del Rosario Castro

Juvenil: Fernando Angeleri, Fernando Carpena y Vanesa Stroscio

Cuento: Gabriela Nafissi, Pablo García y Gonzalo Glorioso

Crónica: Adriana Lui, Federico Fayad y Fernando Javier Hernández

Dramaturgia: Carlos Pedrosa, Pablo Longo y Diego Quiroga

Poesía: Daniela Bustos, Juliana María del Pópolo y Noelia Agüero

Premios: incentivo económico y publicación

El Certamen Vendimia se consolida como una plataforma de despegue para los autores locales. Los ganadores de cada categoría recibirán:

Un premio en efectivo de $880.000 .

Publicación de la obra en formato papel a través de Ediciones Culturales de Mendoza.

El 35% de la tirada total de ejemplares para el autor.

Presentación oficial en la Feria del Libro de Mendoza 2026.

Los resultados finales se conocerán el lunes 6 de julio, tras un fallo inapelable del jurado. Para más detalles y consultas de las bases, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Subsecretaría de Cultura.