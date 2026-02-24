A ver cómo dibuja esta realidad: Gabriel Lucero, el creador de “Gente Rota”, entró a Gran Hermano para “molestar”

El artista detrás de los audios virales de WhatsApp le puso rostro a su obra en el debut de la “Generación Dorada”. Fiel a su estilo, prometió llevar el humor negro, la ironía y su “cara de c…” al centro de la convivencia más famosa del país.

La casa de Gran Hermano 2026 sumó a un jugador que, aunque debuta frente a las cámaras de El 9 Televida, ya es una leyenda en el mundo digital. Gabriel Lucero, el humorista, músico y dibujante de Avellaneda, ingresó este lunes al reality de Telefe con un objetivo claro: que el público conozca finalmente a la persona que le dio vida a “Gente Rota”.

Lucero es el cerebro detrás de la cuenta que recopila audios reales de WhatsApp y los transforma en caricaturas desopilantes que recorren los teléfonos de todo el país. Sin embargo, en su presentación, el artista dejó en claro que no busca ser el “personaje simpático” de la edición.

Humor negro y estrategia

“Quiero que la gente conozca a la persona que está detrás de los dibujos. Mis creaciones más conocidas son Gente rota y algún que otro personaje de Twitter con humor negro, que eso es lo que más me gusta”, explicó Gabriel antes de cruzar la puerta.

Lejos de una estrategia de conciliación, Lucero adelantó que su paso por la casa será picante: “Le voy a aportar mucho humor negro, mucha ironía, mucho chiste, también mucha molestia y mucha cara de c… Va a ser difícil que me saquen”, disparó con la acidez que lo caracteriza.

El desafío de la convivencia

Para Gabriel, el encierro será el escenario ideal para trasladar su particular tipo de comedia a la vida real. Su desafío será ver cómo reaccionan sus compañeros —muchos de ellos figuras de la vieja escuela como Andrea del Boca— ante un humorista que ha hecho de la “molestia” y la observación ácida su marca registrada.

Con este ingreso, Gran Hermano se asegura una cuota de sarcasmo que promete desestabilizar la armonía de la casa desde el primer minuto. ¿Logrará Lucero convertir a sus rivales en los nuevos protagonistas de sus historias de “Gente Rota”?