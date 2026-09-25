A una semana de su internación: emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al ambiente del espectáculo, aunque las últimas novedades oficiales trajeron tranquilidad a sus allegados y seguidores. A siete días de haber sido ingresada al Sanatorio Mater Dei por una complicación respiratoria, la institución médica difundió un nuevo parte para informar sobre la evolución de la conductora de 99 años.

A una semana de su ingreso al Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumonía, las autoridades médicas emitieron un nuevo comunicado oficial sobre la salud de Mirtha Legrand. El informe confirmó una notable mejoría en su estado general, destacando que la diva de los almuerzos ya realiza actividades físicas de kinesiología mientras completa su tratamiento con antibióticos. Mientras la conductora aguarda el alta médica para regresar a su hogar, Juana Viale continuará al frente de las tradicionales mesas del fin de semana.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología”, detalló el comunicado firmado por el director médico de la clínica, Enrique Echagüe.

Asimismo, la institución médica aclaró que la diva permanecerá internada hasta completar el ciclo de medicación y kinesiología necesario para asegurar su plena recuperación antes de retomar sus actividades habituales. De no mediar inconvenientes, el próximo informe médico se dará a conocer el lunes.

Acompañamiento familiar y ganas de volver a la pantalla

Durante toda la semana, Mirtha estuvo acompañada de cerca por su entorno más íntimo. Sus nietos Nacho y Juana Viale, su bisnieta Ámbar de Benedictis y su hija Marcela Tinayre visitaron la clínica de manera escalonada para acompañar el proceso de recuperación de la conductora.

El ánimo de la diva se mantiene firme y con intenciones de retomar sus rutinas laborales lo antes posible. Jimena Monteverde, chef de la emisión, reveló recientemente detalles de sus ganas de regresar: “Sé que mira la tele y se quiere ir a su casa, así que está muy bien”. La prioridad del equipo médico pasa por completar el tratamiento antibiótico de manera estricta para evitar posibles recaídas tras el cuadro de neumopatía.

Las mesazas del fin de semana por El 9 Televida

Ante la recuperación de la diva, su nieta Juana Viale continuará al frente de los tradicionales envíos de la pantalla de El 9 Televida.

La Noche de Mirtha (sábado 26 de septiembre – 21:30 hs): contará con una mesa variada junto al humorista Agustín “Rada” Aristarán, la actriz Cecilia Dopazo, el cantante CAE y el fotógrafo Gabriel Machado.

Almorzando con Juana (domingo 27 de septiembre – 14:00 hs): reunirá al humorista Coco Sily, al actor Ludovico Di Santo, al comediante Sergio Gonal, a la actriz Carolina Kopelioff y un show musical a cargo de Carlos Baute.

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