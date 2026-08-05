A una semana de su internación, Denisse González publicó un emotivo video sobre su salud: “Un día a la vez”

La ex Gran Hermano compartió un íntimo registro desde la habitación del centro médico, donde afronta el tratamiento por una severa baja de plaquetas junto al apoyo incondicional de Bautista Mascia.

A siete días de su inesperada internación por un cuadro severo de plaquetas bajas, Denisse González reapareció en sus redes sociales con un conmovedor video grabado desde la clínica. La ex Gran Hermano mostró su día a día entre controles médicos y tratamientos, compartiendo una profunda reflexión de superación y resiliencia que tocó las fibras de todos sus seguidores.

En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, la influencer mostró parte de su rutina en la habitación del hospital: la retirada de tiras adhesivas de las vías médicas, los moretones en los brazos producto de los análisis continuos y el gesto de arreglarse para salir de la cama.

“Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, escribió Denisse junto al clip.

La voz de fondo y el mensaje de superación

El video fue acompañado por una profunda voz en off que refleja su estado emocional actual: “Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo… A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejar de torturarte con el porqué no pude… Es simplemente porque dejaste todo y aun así, a veces las cosas no salen, porque la vida no siempre es justa”.

La joven había quedado internada tras acudir a un control de rutina donde le detectaron apenas 3.000 plaquetas, un parámetro extremadamente crítico en relación con los valores normales (150.000 a 450.000). Sin un diagnóstico definitivo aún sobre el origen de la trombocitopenia, los médicos continúan con los estudios para estabilizar sus valores.

El sostén de Bautista Mascia y el cariño de la gente

En medio de la incertidumbre, su pareja, Bautista Mascia (ganador de Gran Hermano 2024), rompió el silencio en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de los fanáticos: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros… Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Manden su energía y a esperar que todo salga bien”.

Además, la influencer continúa recibiendo cartas, flores y regalos en la habitación de la clínica, un gesto que destacó y agradeció profundamente: “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos”.