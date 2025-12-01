A un mes de la muerte de Fausto Morcos García su colegio lo recuerda con un emotivo mensaje y un pedido de justicia

Se cumplió un mes de la muerte de Fausto Morcos, quien murió luego de ser atropellado en la calle Boulogne Sur Mer y Clark de la Ciudad de Mendoza y su querido CUC – Colegio Universitario Central – le recordó con un posteo que refleja la emoción, la nostalgia, el amor y el incesante pedido de justicia y consciencia a la hora de conducir un vehículo.

“Hoy, especialmente, traemos a nuestro corazón al querido Fausto y lo evocamos con el mismo amor que nos acompaña cada día en que compartimos su recuerdo”, se lee en el emotivo posteo que este lunes subió a sus redes el Colegio Universitario Central, al conmemorarse un mes de la muerte de Fausto Morcos García. El nene de 13 años que murió atropellado el pasado 01 de noviembre en la calle Boulogne Sur Mer y Clark de la Ciudad de Mendoza.

Desde tiempos inmemoriales, en Mendoza circula el rumor de que los estudiantes del CUC, uno de los colegios dependientes de la UNCuyo, “son como una logia o una secta”. Es que ser del CUC, brinda un sentimiento de pertenencia difícil de explicar, y es, justamente, en ese ida y vuelta que ese sentir hoy, se expresó en un emotivo posteo en las redes sociales del colegio al cumplirse un mes de la muerte de Fausto .

En el escrito se deja ver el inmenso amor que su escuela, sus compañeros y profesores tienen por el niño. “Recordar es volver a pasar por el corazón”, escribieron a modo de título en el escrito que está acompañado por la foto del pequeño en el patio de su querido CUC.

Luego sigue: “Hoy, especialmente, traemos a nuestro corazón al querido Fausto y lo evocamos con el mismo amor que nos acompaña cada día en que compartimos su recuerdo.” Y continúa destacando las virtudes que sus compañeros de aula rescataron como su “sonrisa, tu respeto y tu solidaridad siguen iluminando este acto de amor que, día a día, construye tu memoria”.

Y cierran el escrito agradeciéndole a Fausto por ” habernos permitido ser —y seguir siendo— tu comunidad cuquera”.

Además, desde el CUC se suman al pedido de justicia por su muerte y le piden a la sociedad una mayor toma de consciencia y compromiso real de quienes conducen vehículos.