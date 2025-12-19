A Suna se le hizo la noche en Amor a Cualquier Precio

La novela éxito de las noches de El 9 Televida, Yalı Çapkını, avanza y si bien el foco viró de Ferit a Seyran y pasó hacia Suna, la cosa empieza a retornar a su cauce natural y por eso la mayor de las Şanlı no la pasará nada bien.

Cuando la tercera temporada de Amor a Cualquier Precio irrumpió en Turquía, país de origen de la serie, el fandom, sobre todo el #SeyFer, enloqueció de ira. Ahora, con el diario del lunes, se comprende un poco por qué… es que la diferencia entre las temporadas anteriores y esta es abismal. Ahora casi todo gira en torno a Suna y Abidín, sin embargo, la cosa está por cambiar, pero para poder regresar al cauce original Suna deberá pasar por momentos ásperos. Acá te contamos un poco de lo que se viene en Yalı Çapkını, en El 9 Televida.

Este jueves, Amor a Cualquier Precio —nombre con el que se emite Yalı Çapkını en la pantalla de El 9 Televida— dejó a los espectadores sin aliento con una seguidilla de escenas que marcarán un antes y un después en la historia. Todo comenzó con un momento cargado de emoción: Seyrán le mostró unos escarpines a Halis Korhan, gravemente enfermo, como promesa de que ella y Ferit pronto se convertirán en padres. Un gesto de esperanza que parecía iluminar el futuro de la familia Korhan.

Sin embargo, la calma duró poco. Seyrán, Ferit, Hattuc y Halis sufrieron un violento accidente cuando alguien cortó los frenos de la camioneta de Ferit. Milagrosamente, todos sobrevivieron, pero el atentado dejó en evidencia que hay fuerzas dispuestas a todo para destruirlos. Mientras intentaban recomponerse del impacto, otra tragedia comenzaba a gestarse lejos de allí.

Las cosas se complicaron definitivamente para Suna luego de prometerle a Aysen que se marcharía lejos a cambio de su silencio sobre la infidelidad con Ferit. Aysen, lejos de exponerla, decidió hablar con la temida Gran Dama, sin revelar el secreto. Pero esa visita selló su destino: convencida de que debía proteger a su familia a cualquier costo, la Gran Dama tomó una decisión extrema y asesinó a Aysen, dejando todo listo para incriminar a Suna.

Tras la muerte repentina, Seyrán y Ferit llegaron al hospital para buscar respuestas. Allí, la doctora que atendió a Aysen sembró aún más dudas: la paciente estaba evolucionando bien y, de manera inesperada, sufrió un paro cardíaco. Un detalle que encendió las alarmas de Ferit y abrió la sospecha de que nada fue accidental.

Con Suna cada vez más acorralada, una muerte envuelta en misterio y enemigos ocultos moviendo las piezas, Yalı Çapkını entra en su etapa más oscura. Las consecuencias serán devastadoras y nadie saldrá ileso de la traición que acaba de consumarse.

No te pierdas Amor a Cualquier Precio, de lunes a viernes a las 22.30, por El 9 Televida.