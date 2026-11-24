Luego de que Mariano Chihade recibiera el alta médica en el Instituto Fleni y regresara a su hogar para continuar con el posoperatorio, Mariana Fabbiani compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Tras días de incertidumbre y preocupación, Mariano Chihade ya se encuentra en su casa luego de haber sido operado el pasado miércoles 18 de noviembre en la sede Belgrano del Instituto Fleni. Con la tranquilidad del alta médica confirmada este domingo 22, Mariana Fabbiani rompió el silencio en sus redes sociales para brindar tranquilidad sobre la salud de su esposo y agradecer el acompañamiento recibido. La conductora contó cómo evoluciona su marido, agradeció las muestras de afecto del público y destacó la labor de los profesionales de la salud.

“Ya en casa”: el mensaje de Mariana Fabbiani en redes

A través de sus historias de Instagram, la conductora de DDM celebró el regreso al hogar y relató cómo atraviesan este nuevo tramo del posoperatorio: “¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”.

En otro tramo de su publicación, Fabbiani puso en valor el trato recibido durante la internación en la clínica: “Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil”.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a quienes le hicieron llegar su apoyo cotidiano en medio de la internación: “Y a cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco. Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”.

¿Qué decía el parte médico y qué le pasó a Mariano Chihade?

El fundador de la productora Mandarina Contenidos —con quien Fabbiani tiene dos hijos— había ingresado al Instituto Fleni el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular.

Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica que se desarrolló sin complicaciones. Con una evolución clínica favorable y estable, el domingo 22 se difundió el comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, donde se informó oficialmente su externación y el traslado a su domicilio para completar la recuperación junto a su familia.