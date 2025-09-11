A quién dejó ir Lali en el Segundo Round de La Voz Argentina

El talent show de las noches de El 9 Televida comenzó con la segunda ronda de Rounds. Así Lali tuvo que despedir a una de sus voces más queridas. Mirá quién dejó La Voz Argentina.

En una noche llena de emociones, La Voz Argentina vivió el comienzo de la segunda ronda de Los Rounds. De la mano de La Joaqui como co-coach de Lali, el equipo de la reina del pop argentino abrió esta nueva etapa del talent show de El 9 Televida y así dejaron fuera de juego a una de las voces más originales de esta temporada, conocé de quién se trató en esta nota.

Este miércoles, se subieron al escenario los siete participantes del Team Lali. Con diferentes performances, pero con el mismo objetivo: continuar en el programa.

Luego de escucharlos a todos, llegó el momento en que Lali debía anunciar quiénes son los tres artistas que continuarán en su team, camino a la final de La Voz Argentina. Antes de anunciarlo, confesó: “La vez anterior fue lo que sentí esa noche, pero hoy, que estuvieron todos tan impecables, empiezo a pensar ‘¿habrán votado mucho a tal? Entonces tal vez si elijo a tal…’, una matemática espantosa”.

“Primero decirles que estuvieron impresionantes, estoy muy orgullosa, han dado grandes shows… El primer artista que voy a salvar esta noche es Alen Lez“, anunció la cantante de Payaso. Luego, reveló: “Voy a salvar esta noche a Iara Lombardi“. Por último, confirmó: “El último artista que voy a salvar es Valentino Rossi“.

En ese momento, Nico Occhiato recibió el sobre con los nombres de los tres puntajes más altos de la noche, y el nombre que no está en el sobre es el artista que abandona el certamen. En primer lugar, el conductor anunció que el artista que tuvo más puntaje del jurado fue Jaime Muñoz.

“Voy a comunicar quién es el segundo o la segunda salvada de la noche, por decisión de la Joaqui, Luck Ra, Tiago, los Miranda!, Pablito, la Sole y Valeria. Quien sigue en el Team Lali esta noche es Giuliana Piccioni“, expresó el conductor del talent show.

Finalmente, el conductor anunció que Rafael Morcillo sigue en La Voz Argentina, mientras que Lola Kajt quedó fuera del certamen.

Al escuchar la noticia, Lali fue corriendo a abrazar a la participante y expresó: “18 años y esa voz. Aparte, una gran persona, todo el mundo habla bien de vos, eso no es menor en la carrera. No es solo subirse y hacer algo lindo, es antes de subirse tener una vida plena, que la gente hable bien de vos. Eso es muy lindo y lo tenés, además de la voz que tenés”.

No te pierdas este jueves al término de Amor a Cualquier Precio el nuevo round del equipo de Luck Ra en La Voz Argentina en El 9 Televida.