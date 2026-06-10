A pura estrategia, Sebastián Cola se convirtió en el nuevo líder de Gran Hermano

El participante arrasó en la prueba de ingenio en apenas 43 segundos. Tras consagrarse, reveló su táctica maestra en el stream. Debido al cambio de reglas, esta semana tendrá el beneficio de mandar a dos compañeros directo a placa. Los detalles acá.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada tiene un nuevo y absoluto dueño del poder, al menos por los próximos siete días. En una jornada a pura adrenalina, Sebastián Cola se impuso con autoridad en el desafío semanal y logró uno de los triunfos más importantes y determinantes de esta etapa del reality. La prueba de “piezas y paneles”, que exigía lógica, velocidad y máxima concentración, fue dominada por el participante en un tiempo récord de apenas 43 segundos.

“Fue como en las películas”: la táctica maestra del líder

Poco después de su espectacular victoria, Sebastián se acercó a la sala de stream de la casa para celebrar con los fanáticos y no se guardó absolutamente nada. Con las pulsaciones a mil, el flamante líder confesó que este momento era algo que venía proyectando mucho antes de ingresar al programa de Telefe.

“Años de ver reality shows finalmente dieron sus frutos. Siempre supe que, si estuviese en ese lugar, seguro que la rompo”“, declaró eufórico frente a las cámaras. Sin embargo, reveló que el camino no fue sencillo y que estuvo al borde del fracaso: “Casi perdí por no entender una regla, pero en un segundo, cuando destapé el panel, me pasó algo muy loco: fue como en las películas. Vi que todo estaba conectado”.

Para “Cola”, este triunfo no fue una cuestión de azar, sino el resultado del entrenamiento de toda una vida. El participante sacó a relucir su experiencia en actuación, el manejo de grupos y años de paciencia profesional para demostrar que es el gran estratega de la casa: “Juegos, ingenio, lógica… todo está dando sus frutos. Cuántas veces me fui a dormir soñando con un momento así. Demostré que puedo trabajar bajo presión”, sentenció orgulloso.

Cambio de reglas: un beneficio histórico y letal

El liderazgo de Sebastián llega en un momento bisagra de la competencia, justo cuando la producción decidió patear el tablero. Según anunció el conductor Santiago del Moro, esta semana las reglas se modificaron por completo, dándole al líder un beneficio que impactará de lleno en la convivencia y en la próxima gala de nominación.

Esta vez, “Cola” no solo se aseguró la ansiada inmunidad para evitar ser eliminado, sino que además ganó la potestad de sentenciar a dos participantes, enviándolos de forma directa y sin escalas a la placa de nominados.

Con dos “fulminadas” en sus manos y la inmunidad bajo el brazo, Sebastián tiene el destino de sus compañeros en un puño. ¿A quiénes decidirá enviar a la placa de eliminación? No te pierdas la edición de esta noche de Gran Hermano por la pantalla de El 9 Televida para ver la ejecución de su estrategia.