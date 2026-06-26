A pura emoción: el tierno homenaje de Vero Lozano y Leo Montero a Pepe Pompín y su creador, José Luis Telecher

La mítica dupla de “AM” se reencontró en las mañanas de Olga y no pudo evitar recordar con nostalgia y cariño al titiritero fallecido en 2023. “Era un ser humano hermoso y un tipo entregado al laburo”, destacaron conmovidos.

El esperado reencuentro de Verónica Lozano y Leo Montero en la conducción del canal de streaming Olga (donde cubren el espacio de Sería increíble durante el Mundial 2026) sigue regalando momentos imborrables. En la última emisión, la nostalgia copó el estudio cuando la dupla decidió abrir el baúl de los recuerdos de su época en AM, Antes del Mediodía, programa que se emitió en Mendoza, por El 9 Televida, para rendirles un profundo y sentido homenaje a un integrante indispensable de aquel equipo: el entrañable conejo Pepe Pompín y su creador, José Luis Telecher.

A raíz de las constantes preguntas del público digital sobre qué había sido de la vida del carismático y peludo personaje, Vero Lozano tomó la palabra para recordar con respeto la triste noticia de la muerte de Telecher, quien falleció el 26 de noviembre de 2023 a los 64 años.

El arte detrás del muñeco: “Era una maravilla de persona”

Durante la charla, los conductores repasaron anécdotas divertidas y el detrás de escena de cómo cobraba vida el conejo que hacía reír a los argentinos todas las mañanas. Lozano remarcó el enorme talento del titiritero, quien operaba desde el suelo, oculto de las cámaras, para que sus criaturas mantuvieran la magia intacta y fueran las verdaderas protagonistas ante el público.

“Pepe Pompín… el papá de Pepe Pompín, José Luis Telecher, un excelente profesional, falleció. Todo era su creación, la cabeza de Pompín cuando le pedíamos que hiciera algún personaje. Era una maravilla y un tipo absolutamente entregado al laburo”, evocó Vero con notable emoción.

Por su parte, Leo Montero se sumó a las palabras de afecto y destacó el bajo perfil que siempre eligió cultivar el artista a lo largo de su carrera. El equipo del streaming coincidió de manera unánime en describirlo como “un ser maravilloso”, “una persona genial” y “un ser humano hermoso”.

José Luis Telecher: el creador de los íconos de nuestra infancia

La trayectoria de Telecher abarcó varias décadas y dejó una huella imborrable en la cultura pop y la televisión argentina, acompañando a distintas generaciones desde la década de 1970.

Entre sus creaciones más emblemáticas se destacan:

Carozo y Narizota: El tierno perro azul y la “garrapata mutante” amarilla que marcaron un hito en la televisión infantil de los 80.

El Osito Totón: personaje histórico del ciclo La noche del sábado junto a Gerardo Sofovich.

Pepe Pompín: El conejo de apariencia inconfundible que debutó con Víctor Hugo Morales en Desayuno, brilló con Vero y Leo en AM y pasó por ciclos como Socios del Espectáculo y Justo a tiempo.

Pompín logró instalarse en el inconsciente colectivo como el último gran muñeco con carrera propia en la televisión abierta nacional, sellando el legado de un artista que prefirió el anonimato detrás de los decorados para regalarles alegría y fantasía a millones de hogares.