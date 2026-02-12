A pesar de su peculiar forma y el asco: así cocinaron la proteína y consiguieron subir al balcón de MasterChef Celebrity

La “semana del terror” puso a prueba los nervios de los famosos con una proteína de forma muy particular que generó risas y asco en el estudio. Entre apuestas y recetas de TikTok, tres nuevos participantes lograron esquivar la eliminación y ya están un paso más cerca de la gran final.

La cocina de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida se transformó en un escenario de pura adrenalina y suspenso. En una nueva noche de la “semana del terror”, los participantes se enfrentaron a uno de los desafíos más polémicos de la temporada: cocinar almeja panopea.

Este molusco, conocido por su fisonomía alargada y su gran tamaño, provocó gestos de asombro y desconcierto entre las celebridades. Mientras algunos se mostraron asqueados por la apariencia del ingrediente, otros decidieron arriesgarse bajo la atenta mirada de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes exigieron una limpieza impecable de la pieza para poder degustarla.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Maxi López, quien tras ganar una apuesta a Wanda Nara por la manipulación del molusco, logró presentar un plato que dejó al jurado sin palabras. Los chefs probaron la preparación en silencio, sorbiendo y masticando las distintas texturas de la almeja, para luego estallar en elogios hacia el exfutbolista. Gracias a este desempeño, el participante se convirtió en uno de los tres afortunados en subir al balcón, sumándose a la lista de salvados que ya integraban figuras como Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete” Sierra, asegurando su permanencia por una semana más.

La sorpresa de la noche llegó de la mano de Ian Lucas, quien confesó haber sacado su receta de sushi de almeja directamente de un video de TikTok. A pesar de no tener formación profesional, su atrevimiento cautivó a los jueces. Por otro lado, el momento de mayor tensión se vivió en el duelo final entre Emilia Attias y La Joaqui. Esta última, con un wok salteado que demostró su evolución en la cocina, logró imponerse y quedarse con el delantal blanco. Con una mezcla de alivio y orgullo, la cantante subió al balcón declarando que el triunfo le correspondía tras varios tropiezos anteriores.

Con estos resultados, el camino hacia la gala de eliminación se vuelve cada vez más estrecho para quienes no lograron convencer al exigente tribunal. La competencia ha sido implacable, recordando las recientes salidas de figuras como Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking, lo que aumenta la presión sobre los que aún quedan en las hornallas. La “semana del terror” continuará desafiando los límites de los famosos, quienes deberán demostrar que pueden manejar cualquier ingrediente, por más extraño o imponente que sea su aspecto. No te pierdas el desenlace de esta electrizante semana cada noche por El 9 Televida.