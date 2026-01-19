A los 93 años murió el reconocido diseñador Valentino

El reconocido diseñador italiano fue considerado uno de los padres del romanticismo italiano en la alta costura y su estética atemporal, aristocrática y refinada.

Valentino Garavani, el diseñador y modisto romano que alcanzó fama mundial vistiendo a la realeza europea, primeras damas estadounidenses y estrellas del mundo del espectáculo a nivel mundial, murió este lunes en Roma a los 93 años.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos“, señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

El mundo de la moda se viste ahora de luto con la trágica muerte de Valentino. Aunque es su círculo más cercano quien no halla consuelo ahora.

Aunque se desconocen las causas de su deceso, sí se confirmó que su cuerpo será velado en PM23 en Piazza Mignanelli 23 los días miércoles y jueves. El funeral se celebrará el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la famosa Plaza de la República.

Su historia

Valentino Clemente Ludovico Garavani deja una huella profunda en la historia de la moda: es considerado uno de los arquitectos y fundadores de un glamour reconocible: patrones precisos, detalles, moños, feminidad, pero sobre todo un color que llevó su nombre propio: el rojo Valentino, un todo que encapsuló la pasión,

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Valentino decidió muy pronto que su destino estaba ligado al diseño. Se formó en Milán y completó su aprendizaje en París, donde estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Allí trabajó junto a Jean Dessès y Guy Laroche, experiencias que moldearon su mirada sobre la alta costura.

De esa manera, el oriundo de Lombardía logró una polimerización perfecta entre formalidad, seducción y lujo, fue la base de una carrera que lo convirtió no sólo en diseñador, sino en símbolo cultural de una época. Con esa base, el creado pudo meterse de lleno en el mundo de las celebridades que lo catapultaron en un fenómeno global.

Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Sophia Loren fueron sus musas y clientas más habituales, integrantes de un círculo íntimo conocido como las Val’s Gals. Así, Garavani encontró su tierra fértil: la relación y el nexo inquebrantable entre moda y cine, central en la segunda mitad del siglo XX.

Más adentrados a la época contemporánea, a partir de los 2000, las estrellas más reconocidas con Valentino fueron Anne Hathaway, Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker y más.