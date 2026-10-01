A los 100 años murió Peppino Mazzullo, el histórico actor italiano que le dio voz al Topo Gigio

El universo del entretenimiento despide a uno de los creadores de nostalgia más grandes de la televisión. A sus 100 años (cumplidos el pasado 6 de junio), falleció Peppino Mazzullo, el legendario actor italiano que durante 45 años prestó su voz al mítico Topo Gigio. Su deceso ocurrió en su residencia de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Mesina, Sicilia, según confirmaron medios locales.

Tristeza en el mundo del espectáculo y en la memoria afectiva de miles de espectadores. A los 100 años falleció en Sicilia el reconocido actor italiano Peppino Mazzullo, la voz original que le dio vida y personalidad al inolvidable Topo Gigio durante más de cuatro décadas. Con su inconfundible tono infantil y frases que quedaron grabadas en la historia de la televisión, Mazzullo transformó al simpático ratón de María Perego en un ícono entrañable de la infancia que acompañó a varias generaciones, dejando una huella imborrable también en la pantalla de El 9 Televida.

Formado en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y en la de Arte Dramático de Milán, Giuseppe “Peppino” Mazzullo dio el gran salto en 1961 cuando asumió de forma definitiva la voz del muñeco creado por la titiritera Maria Perego. Anteriormente, el cantante Domenico Modugno le había prestado brevemente su voz, pero fue Mazzullo quien terminó de forjar la identidad sonora, el humor tierno y las pausas características que hicieron inmortal al ratón.

Cuatro décadas detrás de un ícono mundial

Mazzullo solía definirse como un “creador de voces”. Desde 1961 hasta su retiro en 2006, acompañó al personaje en shows televisivos de Europa, presentaciones en Estados Unidos e innumerables especiales que marcaron la televisión global.

“Sentí una cercanía inmediata con el títere cuando lo vi por primera vez”, solía recordar el artista sobre el día en que su voz y la figura de felpa se unieron para siempre.

Un año de despedidas para el entrañable ratoncito

El adiós a Peppino Mazzullo se suma a otras pérdidas recientes que conmocionaron a quienes crecieron con el ratón que pedía “a la camita”. En enero de este mismo año falleció a los 57 años el mexicano Gabriel Ernesto Garzón Lozano, responsable del doblaje del Topo Gigio para América Latina desde 1994.

Asimismo, la memoria colectiva argentina recuerda con enorme cariño la labor del marplatense Ernesto “Corcho” Segall, quien desde 1989 le dio impronta local al personaje en TV, publicidades y recordadas apariciones junto a ídolos como Diego Maradona y Juan Román Riquelme.

Con la partida de Mazzullo se apaga la voz pionera que impulsó el fenómeno internacional del Topo Gigio, un clásico inolvidable que sigue vivo en el recuerdo de las familias que disfrutaron de sus aventuras por la pantalla de El 9 Televida.