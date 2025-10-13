A la Barbarossa: Una nueva discusión entre Pazos y Brey encendió a la conductora que amenazó con dejar el programa

La batalla verbal entre Nancy Pazos y Mariana Brey no es nueva, pero este lunes escaló luego del doble femicidio de Córdoba. Mirá lo que pasó en el programa que El 9 Televida emite al término de Cada Día.

Los cruces verbales e ideológicos entre las columnistas de A la Barbarossa, Nancy Pazos y Mariana Brey no son nuevos. Pero este lunes la tensión escaló a tal nivel que la misma conductora del programa que El 9 Televida emite cuando finaliza Cada Día en Mendoza, amenazó con dejar el vivo. Mirá lo que pasó.

Todo se dio en la emisión de este lunes cuando trataban el tema del doble femicidio de Córdoba en el cual asesinaron a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, hecho por el que fue detenido Pablo Laurta. La acalorada discusión obligó a Georgina Barbarossa a amenazar con un “me levanto de la mesa y me voy”.

Mientras se debatían las implicancias ideológicas del caso, las interrupciones y el tono despectivo se apoderaron del intercambio. Brey cuestionó directamente la postura de Nancy Pazos increpando: “¿Y vos cómo asociás eso a este caso, a este hombre?”. Visiblemente molesta, la periodista le respondió: “¿Puedo decirlo o no? Bueno, te voy a explicar… Escuchá, ¿me podés dejar terminar la frase, mi amor?”.

Lejos de apaciguarse, la conversación se tornó cada vez más ríspida. Mariana lanzó: “Me llama la atención lo que decís. No sé si reírme o tomarte en serio”. Llegado ese punto, Barbarossa decidió interceder para restaurar el orden: “Chicas, les pido por favor, dejala terminar de hablar, Marianita”, señaló con firmeza.

No obstante, las ironías continuaron y alcanzaron un nuevo pico cuando Pazos lanzó: “¿Viste que no te interrumpí? Dijiste todo lo que mandaron por WhatsApp. Ahora escuchá lo que te quiero decir”. Brey, lejos de ceder, respondió: “Bueno, contá lo que te mandan a vos por WhatsApp. Es imposible… Bailá que te sale mejor”, aludiendo al reciente video viral en el que su compañera se mostró bailando en una discoteca de Buenos Aires.

La conductora, ante la escalada y el clima tenso en plena transmisión, decidió intervenir de manera definitiva: “Estamos hablando de femicidios, chicas. Escuchémonos, por favor”, reclamó, y acto seguido lanzó su ultimátum. “Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy”.