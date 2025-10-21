A Kumru se le cae el velo y se lleva mansa sorpresa en Pasión Prohibida

Un poco que se casó para llevarle la contra al padre, otro poco para castigar a Çağatay y ¿ahora? Cuando Kumru descubre la verdad de con quién se casó se complica la cosa. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

La relación entre Kumru y Ekin comenzó como un juego para ella. Es que Çağatay la acababa de plantar en el altar y además, la chica estaba de malas con su padre. Lo que ella nunca sospechó, parece, fue que el hijo de Sami Önder se atrevería a ir tan lejos. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

El hijo de Sami Önder levanta las sospechas de Kumru al desaparecer todas las noches sin explicación alguna. La modelo lleva sospechando mucho tiempo y piensa que le está siendo infiel con otra mujer, ya que no le encuentra explicación a que su marido salga varias veces de madrugada sin avisarla. La hija de Doğan decide seguirle para ver hacia dónde se dirige y qué es lo que hace.

La joven no entiende nada al ver cómo se pone la capucha y va detrás de un señor que, aparentemente, parece ser el marido de la asistenta que trabaja en su casa, al cual maltrata. Todos sabemos que Ekin lleva mucho tiempo tomándose la justicia por su mano y esta vez no iba a ser menos.

En cuanto están alejados, comienza a agredir al hombre y cuando estaba a punto de matarlo, la hija de Doğan sale corriendo hacia él gritando: “¡Suéltalo!”. En ese momento, Kumru se da cuenta de que Ekin no es quien parece ser…

¿Qué pasará ahora que Kumru sabe la verdad sobre Ekin? Esta es la trama de Pasión Prohibida, la emocionante novela turca que puedes seguir todas las tardes en El 9 Televida. No te pierdas ningún episodio de esta apasionante historia a la que le quedan pocos capítulos para finalizar.