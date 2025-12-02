A Ender sólo le falta hacerle un amarre a Doğan en Pasión Prohibida, todo lo demás ya lo hizo

No conforme con haber conseguido casarse con Doğan, Ender quiere ir más allá. Mirá que la mujer quiere hacer ahora en Pasión Prohibida.

El interés y la maldad de Ender no conocen límites y en los próximos episodios de Pasión Prohibida quedará demostrado fehacientemente. Mirá lo que esta mujer está dispuesta a hacer para “asegurarse” a Doğan en la serie de las tardes de El 9 Televida.

El plan de Ender para convencer a Doğan de que Yildiz ya no lo ama fracasa y frente a un descubrimiento que le da pavor a la mujer no tiene mejor idea que buscar otra manera de seguir separándolos.

La hermana de Caner sabe que Doğan sigue sintiendo cosas por su exmujer y es algo que no soporta. Además, es la madre de su hija y eso hace que los dos estén unidos de por vida.

Ender descubre cómo Doğan está observando a Yildiz desde su terraza con un brillo en los ojos muy especial. Está perdidamente enamorado de ella. Con esta situación, la hermana de Caner decide que hará cualquier cosa por conseguir permanecer al lado del empresario.

Ella sabe que Doğan da la vida por sus hijos y que lo único que podría unirlo a ella para siempre es tener un bebé con él. Así que decide acudir a una de las mejores clínicas para empezar con el tratamiento para quedarse embarazada.

Ender está muy decidida a conseguirlo a pesar de su edad, lo peor es que… Doğan no sabe nada de esto. ¿Cómo se tomará el empresario que su nueva mujer quiera darle un hijo?

Para saber cómo reaccionará el empresario ante esta idea, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.