A casi once meses del gravísimo accidente sufrido en el dique El Carrizal que lo dejó al borde de la muerte, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini recibió el alta médica y se prepara para regresar a casa. Una de las médicas que lo acompañó durante su internación y rehabilitación le dedicó un conmovedor mensaje destacando su resiliencia tras una lesión medular y el apoyo de su entorno.

El automovilismo mendocino y nacional celebró una noticia esperada durante casi once meses: Juan Cruz Yacopini recibió el alta médica tras el dramático accidente sufrido a en diciembre de 2025 en el dique El Carrizal, en Mendoza.

El accidente en El Carrizal y un largo camino de rehabilitación

El episodio ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando el campeón mundial de Rally de Bajas —que venía de consagrarse en la Copa Mundial de Bajas de la FIA y se preparaba para afrontar el Rally Dakar 2026 con Toyota Gazoo Racing Sudáfrica— se arrojó desde una lancha en una zona de escasa profundidad y sufrió un fuerte impacto en la cabeza y lesiones cervicales que derivaron en un cuadro crítico y una lesión medular.

Tras recibir atención inicial en Mendoza (primero en el Hospital Perrupato de San Martín y luego en la Clínica de Cuyo), el piloto fue trasladado a Buenos Aires para continuar su tratamiento y rehabilitación neurológica y motriz. A lo largo de este tiempo, Yacopini compartió en redes sociales distintos momentos de su evolución, su fortaleza anímica y el acompañamiento permanente de su círculo íntimo.

La conmovedora despedida de su médica tratante

Con motivo del alta, una de las médicas tratantes que siguió de cerca su evolución publicó un sentido texto en el que resumió el impacto humano de su recuperación y el clima vivido junto al equipo médico, su familia, su novia y sus amigos: “Hoy, cuando te vi irte de alta, Juancho, se me llenaron los ojos de lágrimas. Te miré y me acordé de tantos días en los que hubiéramos dado cualquier cosa por poder asomarnos un ratito a este momento y verte así, rodeado de los tuyos, listo para volver a casa.”

En su mensaje, la profesional destacó la entereza del piloto para atravesar una lesión medular y meses de intensa rehabilitación, aun cuando los resultados tardaban en llegar o resultaba difícil encontrarle la vuelta a cada jornada: “Tuve el privilegio de acompañarte como médica y de ver de cerca lo que significó para vos sobrevivir a una lesión medular y atravesar meses de rehabilitación. Me quedo con tu actitud en los días en que costaba encontrarle la vuelta, con la paciencia que tuviste cuando los avances tardaban en llegar y con la alegría con la que festejabas cada logro. Todavía me emociona pensar en algunas de esas alegrías compartidas.”

El rol de su entorno y la frase que definió su lucha

La médica también subrayó el sostén de quienes acompañaron a Yacopini paso a paso en medio de la incertidumbre y recordó una consigna que marcó estos meses de lucha compartida: “También fui testigo de cómo empujaron con vos tu familia, tu novia y tus amigos. De cómo vivieron con vos la incertidumbre, de cómo se sostuvieron entre todos y de lo que significaba para ellos verte avanzar. Por eso me emocionaron tanto esas remeras. «Liderás un equipo». Qué manera tan linda de decir lo que vimos durante todos estos meses. Hasta en los días en que eras vos el que necesitaba que lo sostuvieran, encontrabas la forma de darles ánimo a los demás.”

Para cerrar, la especialista volvió a poner en valor el espíritu competitivo y humano del mendocino con un mensaje cargado de afecto: “Por algo sos campeón del mundo. Y qué suerte la mía haber podido conocerte así, de cerca, y estar ahí hoy para abrazarte y decirte cuánto me alegra verte volver a casa.”

Además de la médica, Dolores Calzado, sus amigos compartieron videos de su alta y cómo lo fueron a buscar a la clínica en donde vivió por más de 10 meses y en donde completó su recuperación física.