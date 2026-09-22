A 18 años de la muerte de Facundo, el hijo de Maru Botana, un conmovedor posteo de la jurado de MasterChef hizo llorar a todos

En medio de las celebraciones por el día de la primavera, la popular cocinera y figura de la televisión argentina revive el momento más doloroso de su vida: el aniversario de la partida de Facundo, su séptimo hijo, quien falleció a los seis meses a causa del síndrome de muerte súbita del lactante en 2008.

En una fecha atravesada por una profunda sensibilidad personal, Maru Botana volvió a emocionar a sus seguidores con una carta abierta dedicada a su hijo Facundo, fallecido trágicamente en 2008 a los seis meses de vida. Al cumplirse 18 años de aquel 21 de septiembre que cambió su historia para siempre, la reconocida cocinera compartió una emotiva reflexión sobre el duelo, la reconstrucción familiar y la esperanza para quienes atraviesan pérdidas devastadoras.

Cada 21 de septiembre representa una jornada de introspección y memoria para Maru Botana. A 18 años de aquel quiebre trágico, la jurado de MasterChef Celebrity, el programa de cocina de El 9 Televida, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video inédito acompañado por un relato desgarrador y sanador, ideado como un diálogo directo con la versión de sí misma que enfrentó aquel devastador dolor en el pasado.

“Me sentaría al lado de ella y le diría solamente: ‘vas a poder'”

En el registro audiovisual, ilustrado con postales íntimas del pequeño Facundo, Maru reflexionó sobre cómo el dolor se transforma con el paso del tiempo y el amor de la familia: “Si pudiera volver el tiempo atrás, no intentaría explicarle nada a esa Maru. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa… Me sentaría al lado de ella y le diría solamente: ‘vas a poder’. Vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes. Tus hijos van a crecer y vas a aprender a caminar con esa mochila”, expresó con la voz quebrada.

La cocinera remarcó además que, aunque cada mes de septiembre el peso de la ausencia se vuelve más intenso, aprendió a abrazar esa melancolía: “Cada vez que se acerque el 21 va a volver a pesar y vas a extrañarlo como loca. Pero ya no te va a dar miedo, porque entender que extrañarlo también es una manera de ir teniéndolo con vos”.

El mensaje de esperanza y su gran proyecto televisivo

Con la calidez que la caracteriza, Maru cerró la publicación dedicándoles sus palabras a sus seguidores: “Hoy quería compartirles este video para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande tengan esperanzas”.

Su emotiva reaparición pública coincide con un momento profesional sumamente especial. En las últimas horas se confirmó que Maru Botana volverá a la pantalla chica para integrar el prestigioso jurado de MasterChef Celebrity Argentina, la apuesta culinaria que prepara Telefe con la conducción de Wanda Nara. La chef compartirá el estrado evaluador junto a Germán Martitegui y Damián Betular, en un certamen que empieza a salir al aire el próximo lunes 28 a la noche por El 9 Televida.