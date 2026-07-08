¡A 17.000 kilómetros de distancia! La locura total en Bangladesh por el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

Miles de personas coparon las calles en el país asiático para celebrar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Con camisetas albicelestes, banderas y bengalas, se vivió una fiesta que no tiene nada que envidiarle a los festejos locales.

Mientras el pitazo final en Atlanta desataba la euforia y el desahogo en cada rincón de nuestro país, a más de 17.000 kilómetros de distancia se repetía una escena que ya se transformó en una hermosa tradición cada vez que juega la Scaloneta. En Bangladesh, miles de fanáticos salieron en masa a las calles para celebrar la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto, la cual clasificó al equipo de Lionel Scaloni a los cuartos de final del Mundial 2026.

Luciendo camisetas albicelestes, agitando banderas argentinas, encendiendo bengalas y entonando cánticos, los hinchas coparon plazas, avenidas y comercios para seguir el infartante encuentro y festejar el resultado final como si se tratara de un triunfo de su propia tierra. Las imágenes y filmaciones, compartidas masivamente en las redes sociales, volvieron a sorprender al planeta entero por la magnitud de una pasión que derriba cualquier tipo de frontera cultural.

Un romance futbolero que nació en Qatar y no para de crecer

Este impactante fenómeno no es nuevo. Durante el Mundial de Qatar 2022, Bangladesh ya había captado la atención del mundo entero por las multitudinarias movilizaciones tras cada victoria argentina y por la profunda devoción que despierta la figura de Lionel Messi.

Aquellas postales marcaron el inicio de un vínculo inquebrantable que, lejos de apagarse con el tiempo, se consolidó con los años y convirtió a la Albiceleste en el equipo más seguido y amado por millones de bangladesíes. Hoy en día, cada presentación de Argentina se vive allí como un acontecimiento nacional absoluto: familias enteras, grupos de amigos y vecinos se reúnen frente a las pantallas y, cuando se concreta el triunfo, las calles se transforman en un escenario de carnaval.

La pasión que no conoce fronteras

La agónica clasificación obtenida ante el combinado africano volvió a confirmar que la locura por la Selección ya no se explica únicamente por los resultados deportivos o por el magnetismo de Messi; habla de un lazo cultural y futbolero único que convirtió a Bangladesh en el rincón más inesperado —y definitivamente más fervoroso— de la hinchada argentina en el mundo.