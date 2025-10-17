25 años después… ¿vuelve Popstars?

El reality musical que marcó un antes y un después vuelve a la televisión argentina con una nueva generación de talentos. Y estará en la grilla 2026 de El 9 Televida.

El regreso del reality de música Popstars es una de las noticias más relevantes para El 9 Televida y para quienes sueñan con convertirse en artistas destacados a nivel nacional. Tal como ocurrió, allá por 2001, el reality de música y canto se prepara para aterrizar en la programación local.

Popstars regresa a la pantalla de Mendoza para descubrir nuevas voces, nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo.

Hace 25 años, un formato cambió la historia de la televisión y encendió los sueños de toda una generación. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que descubrió talentos, creó ídolos y demostró que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad.

Con una nueva mirada, una estética renovada y el mismo espíritu de siempre, Popstars regresa para volver a vibrar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación. El escenario donde todo puede empezar se enciende una vez más, convocando a chicas de todo el país que quieran bailar, cantar y brillar para cumplir el sueño de ser una estrella pop.

La primera edición del programa se estrenó en 2001 y se realizó un casting masivo en el que miles de jóvenes de todo el país se presentaron para cumplir el sueño de convertirse en estrellas. Luego de un largo proceso nació la banda pop femenina, Bandana, integrada por Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán.

En el 2003 se llevó a cabo la segunda temporada del formato, ya por Telefe, pero esta vez buscaban formar una banda masculina. Esto dio origen al grupo Mambrú, compuesto por Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.

Quedate prendido a El 9 Televida que seguro daremos a conocer las fechas y formas de inscribirte para el casting. ¿Te animás a ir por tu sueño?