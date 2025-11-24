25 años después: Bandana cumplió y así fue su vuelta a los escenarios

El grupo de cantantes pop que nació en argentina a comienzos de los 2000s se volvió a reunir ante una multitud con entradas agotadas. Repasaron sus grandes éxitos y llevaron a sus seguidoras a su adolescencia.

La Costanera porteña volvió a ser testigo del renacer de una banda pop que fue ícono de un momento de la historia argentina: Bandana. Allá por comienzos de los 2000, cuando el país vivía un estallido socio-económico sin precedentes, la televisión apostaba al formato reality, de talento artístico en esa ocasión, y de allí nació la agrupación que confromaron Lowrdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha – y también Ivonne Guzmán pero en este caso la chica prefirió seguir dentro de la cooperativa musical, La Delio Valdez.

El contexto del regreso fue la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, allí, este domingo se presentaron las cuatro mujeres para darlo todo y hacer cantar, bailar y regresar a la adolescencia a su fiel público que 25 años después sigue allí.

Las cuatro integrantes venían anticipando este momento durante todo el fin de semana en redes sociales: ensayos, maquillaje, backstage, recuerdos de su época dorada y mensajes de emoción que demostraban que, aun después de años de caminos separados, la conexión artística sigue intacta.

“Es hoy, es hoy, es hoy”, repetía Lowrdez horas antes, mientras su equipo ultimaba cada detalle de su look. Lissa, fiel a su estilo, publicó un collage cargado de nostalgia que compara a Bandana en 2003, 2016 y este 2025, dejando claro que el grupo siempre encuentra la forma de renacer. Valeria, desde un ensayo, sintetizó el clima del momento: “Todo es felicidad”. Y Virginia, con su impronta más espiritual, habló de “magia, guía y hermandad”, un mensaje que sus fans celebraron de inmediato.

Finalmente, la noche llegó. Y Bandana cumplió. Las cuatro se presentaron con estilismos coordinados en negro, apostando por una estética fuerte, sensual y totalmente pop, con guiños glam, detalles brillantes y botas altas que retomaron el espíritu dosmilero pero aggiornado a las tendencias actuales. Lowrdez eligió una musculosa negra con tiras, falda corta con brillos y botas de caña alta con flecos; Lissa optó por un vestido corto con tachas, accesorios XL y botas de plataforma; Virginia llevó un conjunto de top y minifalda con transparencias, acompañados por guantes negros con lentejuelas y botas altas; y Valeria completó la puesta con un crop top y shorts negros en gasa translúcida, maquillaje iluminado y botas con flecos. En conjunto, el concepto fue claro: unidad visual, carácter escénico y un regreso contundente, con Bandana desplegando estética, actitud y presencia pop total.

En el escenario montado en el lugar, el grupo repasó sus mayores éxitos con un setlist preparado especialmente para los fanáticos. La noche comenzó con “12 horas” tras una breve intro, y continuó con una catarata de clásicos: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y un cierre explosivo con “Llega la Noche”, el hit que hizo vibrar a todo el boliche y confirmó que la magia del grupo sigue intacta.