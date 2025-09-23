“23 de septiembre de 2022”, un recuerdo de un estreno que se convirtió en el mayor fenómeno televisivo de Turquía: Amor a Cualquier Precio

El fandom de la novela más vendida en la historia de la televisión turca, Amor a Cualquier Precio, celebra este 23 de septiembre, un nuevo aniversario de su lanzamiento. Y un posteo de Mert Ramazan Demir sirvió para recordar la época dorada en la que esto comenzaba y que nadie imaginó que se convertiría en el suceso global que es.

Este 23 de septiembre, el fandom de Amor a Cualquier Precio celebra que hace 3 años veía la luz el primer episodio de lo que nadie imaginaba que terminaría siendo un fenómeno de dimensiones globales. Este martes las chicas recordaron que fue Mert Ramazan Demir, el actor que además de prestarle el cuerpo y un poco de su alma también a Ferit Korhan, posteaba en sus redes aquella tímida invitación a lo que luego iba a ser un tsunami turco del que no quedó rincón del mundo sin que su amor y su química con Afra Saraçoğlu quedara excento, incluído El 9 Televida.

Amor a Cualquier Precio nació en Turquía a mediados de 2022. Allá se llamó Yalı Çapkını, cuya traducción literal sería más cercana a “El chico que todas quieren”. Y si bien comenzó con un sólido guión basado en una novela literaria que una prestigiosa psiquiatra escribió basándose en algunos de sus pacientes, el libro se vendió de tal manera que entró en la categoría de best seller; nadie imaginó lo que iba a pasar con la serie en formato audiovisual.

La química entre los actores protagonistas, con una historia sólida y llena de detalles que la hacían extremadamente interesante y que generaba intriga porque no era para nada predecible su desarrollo, rápidamente hizo que OGM, la casa productora y dueña del producto, la vendiera como pan caliente en las ferias audiovisuales de Europa y latinoamericanas.

Así, tanto el nombre de la serie, y sus múltiples traducciones, y sobre todo los nombres de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir alcanzaron notoriedad global. De hecho, hoy en día, son los nombres de los artistas turcos más buscados en los motores de internet y ni hablar en las redes sociales. Y sobre todo, la cosa creció a niveles inimaginables, luego de que se supiera que los actores eran pareja en la vida real y que todo había nacido en el set de Yalı Çapkını.

Si bien, por estos días la pareja no está más junta, el fandom #AfRam #SeyFer sigue firme bancando a sus artistas y rescatando las escenas más icónicas de la novela, que aunque perdió guionistas y fue mutando hacia algo que dejó de lado, un poco, la esencia que la hizo lo que fue, que hicieron felices a miles de personas en todas las geografías del planeta tierra.

Así, a los y las que noche a noche siguen apostando a la historia de amor de Seyran y Ferit, vaya un feliz aniversario y la invitación a no perderse los episodios de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.