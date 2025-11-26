Zootopía 2: estos son los ganadores que disfrutarán la función especial con su familia

Este miércoles se estrena una función especial de Zootopía II. En esta nota está el listado de ganadores quienes podrán asistir con su familia. Seguí participando para más concursos.

El cine vuelve a llenarse de color, humor y aventura con el regreso de una de las películas más queridas de Disney. Este miércoles 26, a las 19 horas, se realizará una función especial de “Zootopía II” en Cinemacenter, ubicado en el mall La Barraca de Mendoza.

Y para celebrarlo, te invitamos al cine con packs familiares de 4 entradas para que disfrutes esta divertida historia en la pantalla grande. Los mendocinos participaron a través de ELNUEVE.COM y muchos ganaron sus tickets.

Zootopía vuelve con nuevas aventuras

Después del éxito de la primera película estrenada en 2016, “Zootopía II” vuelve a reunir a la intrépida oficial Judy Hopps y al astuto zorro Nick Wilde, quienes deberán enfrentarse a un nuevo y misterioso caso que pondrá a prueba su ingenio, su amistad y los límites de la ciudad más diversa del mundo animal.

La secuela continúa explorando el universo de Zootopía, un lugar donde todas las especies —desde los animales más diminutos hasta los más grandes— conviven en una metrópolis vibrante, repleta de desafíos y humor. En esta nueva entrega, los protagonistas se ven envueltos en una investigación que los llevará por distintos distritos de la ciudad, donde conocerán nuevos personajes, se enfrentarán a nuevas amenazas y reafirmarán los valores de la tolerancia, la empatía y la cooperación.

Estos son los ganadores del concurso

Estos son los mendocinos afortunados que ganaron entradas para ver a Zootopía en el cine:

Claudia Vilca Agostina Castro Érika Tejada Yemina de Los Ríos María Cecilia Ferrer Sebastián Fernández Franco Cabañez Fiama Ahumada Martín Lucas Gustavo Zocco Fernando Carrizo Agostina Martín Milagros Vallejos Yanet pillco lezama Valentina Frigerio Marisol Adriana Muñoz Andrea Estefania Acosta Georgina Mendez Nehemías Villamarin Ana Apaza Yolanda Quiroga Laura Noelia Fernández Glendys Palomo

Las entradas las canjean en la puerta del cine con documento. Son para la función especial del miércoles 26 a las 19 horas en Cinemacenter La Barraca.

No te pierdas la oportunidad de volver a Zootopía y disfrutar en familia de una historia llena de humor, emoción y mensajes inspiradores.