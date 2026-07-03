Ya tiene dueño el gran premio del Mes del Ambiente: conocé al mendocino que ganó bicicletas para toda su familia

El 9 Televida lanzó un concurso especial por el Mes del Ambiente y cientos de mendocinos participaron contando cuáles acciones llevan a cabo cada día para cuidar al planeta. Mirá quién es el ganador.

Con el objetivo de promover hábitos responsables y fomentar una movilidad sustentable, Canal 9 Televida celebró el Mes del Ambiente con un concurso que convocó a cientos de familias mendocinas. La consigna fue simple: contar qué acciones realizan todos los días para cuidar el planeta. Tras recibir numerosas historias inspiradoras, ya se conoció quién se quedó con el esperado premio.

Durante todo el mes, los participantes compartieron distintas iniciativas que implementan en sus hogares para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Entre las respuestas hubo historias sobre reciclaje, separación de residuos, compostaje, ahorro de agua y energía, uso de medios de transporte sustentables y educación ambiental para los más chicos. La propuesta buscó demostrar que, con pequeños cambios en la rutina diaria, es posible generar un impacto positivo en el entorno y construir un futuro más sostenible.

Quién ganó las bicicletas para toda la familia

Luego del sorteo realizado entre todas las personas que participaron del concurso, el ganador fue Lucas de los Ríos, quien se llevará bicicletas para toda su familia.

En el mensaje que envió para participar, Lucas contó cómo viven el compromiso ambiental puertas adentro de su hogar: “En casa cuidamos el medio ambiente de Mendoza con cosas simples pero constantes. Separamos la basura, lo orgánico lo usamos para hacer compost y lo demás lo llevamos a los puntos verdes. Tratamos de ahorrar energía, usamos lámparas de bajo consumo y apagamos los aparatos cuando no se usan. Para movernos tenemos una sola bicicleta y la usamos para ir al trabajo o hacer compras cerca, así evitamos sacar el auto. También enseñamos a los chicos que la ducha tiene que ser corta y que no hay que desperdiciar agua. Son pequeños hábitos que repetimos todos los días para vivir mejor y dejarles un lugar más sano a nuestros hijos”.

El premio consiste en bicicletas para toda la familia, una iniciativa que busca incentivar el uso de un medio de transporte más amigable con el ambiente, además de promover hábitos saludables.