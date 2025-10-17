Ya están los ganadores para ver al Tano Marciello en Mendoza

El concurso de elnueve.com llegó a su fin y ya se conocen los afortunados que disfrutarán del show del legendario guitarrista en la provincia.

Claudio “Tano” Marciello, uno de los guitarristas más emblemáticos del rock y del metal argentino, vuelve a Mendoza con su gira “Por las Regiones 2025”, un recorrido que repasa los clásicos de Almafuerte y su poderosa carrera solista.

El músico se presentará este domingo 19 de octubre a las 20 horas en el Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú), junto a su banda CTM, en un espectáculo cargado de historia, energía y emoción.

En la previa del show, elnueve.com lanzó un concurso exclusivo para que los fanáticos del rock pudieran ganar entradas y vivir de cerca el recital del Tano. Tras una gran participación, ya se conocen los ganadores que disfrutarán del show en primera fila.

Los afortunados fueron seleccionados entre cientos de participantes que completaron el formulario disponible en el sitio web. Ellos podrán presenciar una noche única, donde Marciello promete un repaso por temas inolvidables como “Tú eres su seguridad” y “Sé vos”, además de canciones de su proyecto actual, CTM.

La fecha mendocina forma parte de una extensa gira nacional que rinde homenaje a la trayectoria del guitarrista, quien marcó generaciones con su virtuosismo y su compromiso con la identidad del rock argentino.

Desde elnueve.com, felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos los que participaron del sorteo.

Estos son los ganadores:

Blas Ibáñez

Eduardo Moreno

Celina Román

Andrea Principe

Los ganadores deben comunicarse al cel: 2616486900 para conseguir sus entradas.

👉 Si no ganaste, todavía podés conseguir tus entradas a través de Ticketek para vivir una noche de rock inolvidable junto al Tano Marciello en el Arena Maipú.