¡La espera terminó! Ya tenemos a los ganadores del sorteo de El 9 Televida para ver a Diego Torres en Mendoza. Los afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de uno de los artistas más reconocidos de la música en español.

El cantante se presentará este viernes 20 de noviembre, a las 22, en el Arena Maipú Stadium, con su gira Mi Norte & Mi Sur Tour 2026.

Estos son los ganadores

¡Felicitaciones a todos! Los ganadores podrán disfrutar del espectáculo junto a un acompañante.

Nora Mabel Arias 013

Gabriela Elena Joda 532

Cecilia Silva 578

Bibiana Oyarce 453

Marina Lemos 903

Néstor García 559

Nota: los ganadores deben retirar sus entradas por la recepción de Canal 9 en Garibaldi 186 de la Ciudad de Mendoza.

Diego Torres llega con sus grandes éxitos

El espectáculo propone un recorrido por las canciones que marcaron a distintas generaciones y consolidaron una carrera de más de treinta años, junto con las nuevas composiciones de su último álbum, Mi Norte & Mi Sur.

El disco incluye once canciones y colaboraciones con artistas como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco. Entre sus temas se destacan “Vas a Quedarte”, “Trepando Paredes” y “La Última Noche”.

Por supuesto, tampoco faltarán los clásicos que el público siempre quiere escuchar, como “Color Esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Guapa”, “Andando”, “Un Poquito” y “Usted”.

Datos del show de Diego Torres en Mendoza

Fecha: viernes 20 de noviembre.

Hora: 22.

Lugar: Arena Maipú Stadium.

Gira: Mi Norte & Mi Sur Tour 2026.

Quienes quieran asistir todavía pueden conseguir sus entradas a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú.