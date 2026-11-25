Los afortunados podrán disfrutar de una aventura llena de magia y fantasía en Cinemacenter de La Barraca.
Una nueva aventura animada llega a la pantalla grande y El 9 Televida ya tiene a los ganadores que podrán disfrutar de una función especial de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película original de Walt Disney Animation Studios.
La cita será este miércoles 25 de noviembre, a las 19.30, en Cinemacenter de La Barraca. Una oportunidad para vivir una experiencia mágica y descubrir esta producción antes de su llegada a la cartelera comercial.
Una historia llena de magia y fantasía
La película tiene como protagonista a Billie, una adolescente impulsiva que descubre que tiene poderes mágicos. Sin embargo, sus habilidades no tardan en provocar un caos sobrenatural que termina con su expulsión de la escuela.
A partir de ese momento, Billie emprende un viaje junto a su mamá, Alice, hacia Hexe, un misterioso y enorme reino habitado por brujas.
En ese mundo desconocido, madre e hija deberán enfrentarse a situaciones extraordinarias, descubrir los secretos de la magia y conocer el verdadero alcance de los poderes de Billie.
Un elenco de voces destacado
La versión original cuenta con un importante elenco de voces. Hailee Steinfeld interpreta a Billie, Rashida Jones le da vida a su mamá Alice y Jodie Foster es la reina Celeste.
También participan Walton Goggins, Henry Winkler y Stephen Fry.
La dirección está a cargo de Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con la codirección de Josie Trinidad.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! El 9 Televida te invita a disfrutar de esta nueva aventura animada y dejarte llevar por la magia de Hexe.
Estos son los ganadores Hechizo: Bienvenidos a Hexe
Estos son los ganadores, cada uno se lleva cuatro entradas:
- Martín Altavilla 770
- Gimena González 500
- Paula Cevilla 240
- Marina Lemos 903
- Milagros Vallejos 324
- Laura Quinteros 113
- Yolanda Quiroga 934
- Fernanda Peleitay 023
- Beatriz D’Angelo 165
- Silvia Rondán 231
- José María Sisinni 561
- Laura Fernández 904
- Virginia Gayo 863
- Emiliano Maimó 401
- Ana Abate 831
- Lucio Moyano 006
Nota: los ganaodres tienen que presentarse con documento en mano en Cinemacenter de La Barraca