Una nueva aventura animada llega a la pantalla grande y El 9 Televida ya tiene a los ganadores que podrán disfrutar de una función especial de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película original de Walt Disney Animation Studios.

La cita será este miércoles 25 de noviembre, a las 19.30, en Cinemacenter de La Barraca. Una oportunidad para vivir una experiencia mágica y descubrir esta producción antes de su llegada a la cartelera comercial.

Una historia llena de magia y fantasía

La película tiene como protagonista a Billie, una adolescente impulsiva que descubre que tiene poderes mágicos. Sin embargo, sus habilidades no tardan en provocar un caos sobrenatural que termina con su expulsión de la escuela.

A partir de ese momento, Billie emprende un viaje junto a su mamá, Alice, hacia Hexe, un misterioso y enorme reino habitado por brujas.

En ese mundo desconocido, madre e hija deberán enfrentarse a situaciones extraordinarias, descubrir los secretos de la magia y conocer el verdadero alcance de los poderes de Billie.

Un elenco de voces destacado

La versión original cuenta con un importante elenco de voces. Hailee Steinfeld interpreta a Billie, Rashida Jones le da vida a su mamá Alice y Jodie Foster es la reina Celeste.

También participan Walton Goggins, Henry Winkler y Stephen Fry.

La dirección está a cargo de Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con la codirección de Josie Trinidad.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! El 9 Televida te invita a disfrutar de esta nueva aventura animada y dejarte llevar por la magia de Hexe.

Estos son los ganadores Hechizo: Bienvenidos a Hexe

Estos son los ganadores, cada uno se lleva cuatro entradas: