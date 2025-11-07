Ya están los ganadores de la Experiencia Canal 9 para ver a Luciano Pereyra en Mendoza

Canal 9 Televida anunció los ganadores de la Experiencia que incluye cena, entradas y un encuentro exclusivo con Luciano Pereyra, antes de su esperado show en el Arena Maipú.

El reconocido cantautor argentino Luciano Pereyra volverá a presentarse en Mendoza este sábado 8 de noviembre de 2025 en el Arena Maipú, como parte de su nueva gira nacional “Tour Te Sigo Amando”. El show, que comenzará a las 22:00, promete una noche cargada de emoción, romanticismo y una puesta en escena completamente renovada.

En la previa del espectáculo, Canal 9 Televida lanzó un sorteo especial para que los fanáticos pudieran vivir una Experiencia Canal 9, que incluye una cena, pases para el show y un exclusivo meet & greet con Luciano Pereyra.

Tras una gran participación del público, ya se conocen los ganadores, quienes disfrutarán de una velada inolvidable junto al artista.

Estos son los ganadores:

Ana Carrizo (ganadora de los pases Meet & Greet)

Lucila Cestoni

Sofía Rodríguez

Martín Gómez

Valentina Fernández

Diego Martínez

Lucía Herrera

Facundo Díaz

Camila Romero

Johana Aguero

Nota: Los ganaodres deben comunicarse al teléfono de Marketing de Canal 9 al celular: 2616 486900

El Tour “Te sigo Amando”

El “Tour Te Sigo Amando” se destaca por su impactante despliegue técnico, con luces, visuales y una banda que acompaña al cantante en un repertorio que combina folklore, pop y baladas románticas. Entre los temas más esperados se encuentran Porque aún te amo, Perdóname, Quédate conmigo y Si no es muy tarde.