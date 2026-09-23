¡Ya están los ganadores de la Avant Premiere de La Isla Olvidada!

El 9 Televida sorteó entradas para disfrutar de una función muy especial de La Isla Olvidada. Conocé quiénes son los cinco ganadores que podrán asistir junto a sus familias.
¿Te imaginás quedar atrapado junto a tu mejor amigo en un mundo completamente desconocido? Eso es justamente lo que les sucede a los protagonistas de La Isla Olvidada, una historia que invita a grandes y chicos a descubrir el misterioso mundo de Nakali.
Dos mejores amigos quedan varados en este lugar mágico y deberán encontrar la manera de regresar. Pero hay un problema: la única salida podría tener un costo enorme y poner en juego los recuerdos que comparten.
La aventura llega a Mendoza con una función muy especial y El 9 Televida ya tiene a los ganadores que disfrutarán de la Avant Premiere.
¡Ya están los ganadores!
Los cinco ganadores se llevan 4 entradas cada uno para disfrutar de la película junto a sus acompañantes:
- Camila Gutis – 671
- Brisa Castro – 178
- Viviana Noemí Ane – 603
- Claudia Montenegro – 282
- Gimena González – 500
Nota: los ganadores deben ir con documento al cine y entrarán por lista junto a sus invitados ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
La Isla Olvidada: cuándo y dónde es la Avant Premiere
La función especial será este miércoles 23 de septiembre a las 20, en Cinemacenter de La Barraca.
Los ganadores podrán disfrutar de esta aventura que combina misterio, amistad y emoción, mientras acompañan a los protagonistas en su viaje por el desconocido mundo de Nakali.
Todos los datos de la función
📅 Miércoles 23 de septiembre
🕗 20:00
📍 Cinemacenter de La Barraca
🎬 Avant Premiere: La Isla Olvidada
🎟️ Premio: 4 entradas por ganador
¡Felicitaciones y a disfrutar de La Isla Olvidada!