Ya están los ganadores de la avant premiere de Hechizo de amor: la magia continúa

Ya están los ganadores de la avant premiere de Hechizo de amor: la magia continúa

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La espera terminó: El 9 Televida ya tiene a los ganadores que vivirán una noche llena de magia con la avant premiere de “Hechizo de amor: la magia continúa”. La función exclusiva será este miércoles en Cinemacenter de La Barraca, un día antes del estreno oficial de la esperada secuela protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

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Redacción ElNueve.com

La magia llega nuevamente a la pantalla grande y El 9 Televida ya tiene a los ganadores que disfrutarán de la avant premiere de “Hechizo de amor: la magia continúa”, la esperada secuela de la recordada película de 1998 protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La función exclusiva será este miércoles 9 de septiembre a las 20, en el Cinemacenter de La Barraca, un día antes del estreno oficial de la película en los cines.

Estos son los ganadores

Quienes resultaron seleccionados en el sorteo realizado por El 9 Televida podrán disfrutar de esta función especial y ser de los primeros en conocer la nueva historia de las hermanas Owens.

Los ganadores son:

Cada ganador se lleva un par de entradas. Estarán en una lista en la entrada del cine.

  1. Lasca Leona
  2. Laura Fernández
  3. Gonzalo Fernández
  4. Glady Rosario Zamora
  5. Viviana Noemi Ane
  6. Claudia Montenegro
  7. Esteban Puebla
  8. Carina Jara
  9. Alejandra Lorena Rodriguez
  10. Gisela Denís Faría
  11. Paula Rodríguez Gargan
  12. Marina Lemos
  13. Gianina Quinteros
  14. Belén Coria
  15. Víctor Rodríguez
  16. Valentina Frigerio
  17. Valeria Arriagada
  18. Juan Rodrigo Cuellar
  19. Johana Ruggeri
  20. Daniel Murua
  21. Morena Salas
  22. Vanesa Acosta
  23. Melisa Calderón
  24. Emilia Arias
  25. Gimena González
  26. Liliana Páez
  27. Tomás March
  28. Marianela Almazán
  29. Florencia Corvalán
  30. Andra Lucero
  31. Luciana Pacheco
  32. Leticia Tula
  33. Micaela Zabala
  34. Florencia Falla
  35. Antonella Moyano
  36. Antonella Castillo
  37. Lucas Gallardo
  38. Milagros Vallejos
  39. Angelina Agüero
  40. Natalia Rojas
  41. Paula Rodriguez
  42. Martín Peralta
  43. Bruno Bustos
  44. Griselda Rosales
  45. Magdalena Escobar
  46. Fiamma Sisinni
  47. Yamila Vergara
  48. Fabiana Carmona
  49. Lucía Mallea
  50. Julieta Bustos

¡Felicitaciones a todos los ganadores y a disfrutar de una noche llena de magia!

Vuelve la magia de las hermanas Owens

Casi tres décadas después de la primera película, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de Sally y Gillian Owens, dos hermanas pertenecientes a una familia con una poderosa herencia mágica.

En esta nueva historia, deberán enfrentarse nuevamente a una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia, en una aventura que combina magia, romance, comedia y drama.

La película está dirigida por Susanne Bier y cuenta con un elenco integrado también por Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Lee Pace, Dianne Wiest y Stockard Channing, entre otros.

“Hechizo de amor: la magia continúa” retoma así el universo de las hermanas Owens y vuelve a sumergir al público en un mundo de hechizos, secretos familiares y magia ancestral.

 

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