Ya están los ganadores de la avant premiere de Hechizo de amor: la magia continúa

La espera terminó: El 9 Televida ya tiene a los ganadores que vivirán una noche llena de magia con la avant premiere de “Hechizo de amor: la magia continúa”. La función exclusiva será este miércoles en Cinemacenter de La Barraca, un día antes del estreno oficial de la esperada secuela protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La magia llega nuevamente a la pantalla grande y El 9 Televida ya tiene a los ganadores que disfrutarán de la avant premiere de “Hechizo de amor: la magia continúa”, la esperada secuela de la recordada película de 1998 protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La función exclusiva será este miércoles 9 de septiembre a las 20, en el Cinemacenter de La Barraca, un día antes del estreno oficial de la película en los cines.

Estos son los ganadores

Quienes resultaron seleccionados en el sorteo realizado por El 9 Televida podrán disfrutar de esta función especial y ser de los primeros en conocer la nueva historia de las hermanas Owens.

Los ganadores son:

Cada ganador se lleva un par de entradas. Estarán en una lista en la entrada del cine.

Lasca Leona Laura Fernández Gonzalo Fernández Glady Rosario Zamora Viviana Noemi Ane Claudia Montenegro Esteban Puebla Carina Jara Alejandra Lorena Rodriguez Gisela Denís Faría Paula Rodríguez Gargan Marina Lemos Gianina Quinteros Belén Coria Víctor Rodríguez Valentina Frigerio Valeria Arriagada Juan Rodrigo Cuellar Johana Ruggeri Daniel Murua Morena Salas Vanesa Acosta Melisa Calderón Emilia Arias Gimena González Liliana Páez Tomás March Marianela Almazán Florencia Corvalán Andra Lucero Luciana Pacheco Leticia Tula Micaela Zabala Florencia Falla Antonella Moyano Antonella Castillo Lucas Gallardo Milagros Vallejos Angelina Agüero Natalia Rojas Paula Rodriguez Martín Peralta Bruno Bustos Griselda Rosales Magdalena Escobar Fiamma Sisinni Yamila Vergara Fabiana Carmona Lucía Mallea Julieta Bustos

¡Felicitaciones a todos los ganadores y a disfrutar de una noche llena de magia!

Vuelve la magia de las hermanas Owens

Casi tres décadas después de la primera película, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de Sally y Gillian Owens, dos hermanas pertenecientes a una familia con una poderosa herencia mágica.

En esta nueva historia, deberán enfrentarse nuevamente a una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia, en una aventura que combina magia, romance, comedia y drama.

La película está dirigida por Susanne Bier y cuenta con un elenco integrado también por Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Lee Pace, Dianne Wiest y Stockard Channing, entre otros.

“Hechizo de amor: la magia continúa” retoma así el universo de las hermanas Owens y vuelve a sumergir al público en un mundo de hechizos, secretos familiares y magia ancestral.