Wine Rock 2026: participá por entradas para ver a Los Ratones Paranoicos y Catupecu Machu

Completando un formulario vas a poder participar por entradas para el Wine Rock 2026, que se realizará el 28 de marzo en Luján de Cuyo. El evento combinará shows de Ratones Paranoicos, Catupecu Machu y Estelares con degustaciones de vino y experiencias enológicas al pie de la Cordillera.

El esperado festival Wine Rock 2026 se celebrará el sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec, en el departamento de Luján de Cuyo, y los lectores tendrán la oportunidad de participar por entradas gratuitas a través de un sorteo.

Para sumarse, los interesados deberán completar el formulario que se encuentra dentro de esta nota. Entre todos los participantes se realizará el sorteo para definir a los ganadores que podrán asistir a uno de los eventos más destacados del cierre de la temporada de vendimia.

Un festival que combina rock y vino

El Wine Rock se ha consolidado como una propuesta única que mezcla música en vivo con experiencias enológicas al pie de la Cordillera de los Andes. En esta edición 2026, el festival se realizará en el predio Lomas del Malbec y reunirá a reconocidas bandas del rock nacional.

El line-up confirmado incluye a Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Estelares, además de las presentaciones de Pasado Verde, Esperanzah y Néctar 02.

Además de los shows, el público podrá disfrutar de catas dirigidas, degustaciones de más de 15 etiquetas de vinos premium y experiencias inmersivas vinculadas al mundo del vino.

Entre las propuestas destacadas se encuentran el espacio “Bebe Vinos”, impulsado por Bebe Contepomi, degustaciones de Bodegas López y una selección especial de vinos naturales.

El cierre de la temporada de vendimia

El Wine Rock se posiciona como uno de los eventos que marca el cierre de la temporada de vendimia en Mendoza. En ediciones anteriores se realizaba en el Valle de Uco, pero en 2026 el festival se traslada a un nuevo espacio en Luján de Cuyo con el objetivo de recibir a una mayor cantidad de público.

Quienes no participen del sorteo o quieran asegurarse su lugar también pueden adquirir entradas a través de la plataforma Passline, donde se encuentran disponibles las opciones Campo General y Fanatic VIP, esta última con estacionamiento incluido.

Cómo participar del sorteo

Completar el formulario que se encuentra en esta nota.

Ingresar los datos solicitados.

Esperar el anuncio de los ganadores.

Entre todos los inscriptos se realizará el sorteo para que algunos lectores puedan disfrutar del Wine Rock 2026 en vivo.

Completá el formulario y participá

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