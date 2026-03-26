Wine Rock 2026: estos son los ganadores que podrán disfrutar de Catupecu Machu y Los Ratones Paranoicos

El 9 Televida anunció a los ganadores del sorteo para el Wine Rock 2026, el festival que combina música y vino en Luján de Cuyo.

El esperado Wine Rock 2026 ya empieza a vivirse y desde El 9 Televida se dieron a conocer los ganadores del sorteo de entradas. La convocatoria, que se realizó a través de ELNUEVE.COM y las redes sociales del canal, tuvo una gran participación de lectores y seguidores que buscan ser parte de uno de los eventos más importantes del cierre de la temporada de Vendimia.

El festival se celebrará el próximo sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec, en Luján de Cuyo, y promete una jornada única que combina música en vivo y experiencias vinculadas al mundo del vino.

Un festival que mezcla rock y vino

El Wine Rock se ha consolidado como una propuesta diferente en Mendoza, donde el rock nacional se fusiona con el entorno natural de la Cordillera de los Andes y la cultura vitivinícola.

En esta edición 2026, el line-up incluye a bandas destacadas como Ratones Paranoicos, Catupecu Machu y Estelares, además de Pasado Verde, Esperanzah y Néctar 02.

A la propuesta musical se suman catas dirigidas, degustaciones de más de 15 etiquetas de vinos premium y experiencias inmersivas. Entre ellas, se destacan el espacio “Bebe Vinos”, impulsado por Bebe Contepomi, degustaciones de Bodegas López y una selección especial de vinos naturales.

Estos son los ganadores

Estos son los ganadores de entradas para la Wine Rock:

Kevin Insua

Mauricio Cuello

Francisco Tinelli

Andrés Zuñiga

Ana Lemos

Lisandro Jiménez

Nota: los ganadores tienen que retirar las entradas, PRESENTANDO EL DNI, en la puerta de El 9 Televida, Garibaldi 180 de la Ciudad de Mendoza.

Un clásico del cierre de vendimia

El Wine Rock se posiciona como uno de los eventos que marcan el cierre de la temporada de Vendimia en Mendoza. Este año, el festival cambia de escenario y se realizará en Luján de Cuyo, buscando ampliar su capacidad y recibir a más público.

Quienes no hayan ganado en esta primera instancia todavía tienen oportunidades: el sorteo continúa activo y se seguirán anunciando nuevos ganadores en los próximos días.

Además, quienes quieran asegurarse su lugar pueden adquirir entradas a través de la plataforma Passline, con opciones Campo General y Fanatic VIP, esta última con estacionamiento incluido.