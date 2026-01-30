Vuelta al cole: participá por más de $1.000.000 en útiles escolares y un año de meriendas

Sorteamos 15 vouchers de $80.000 en útiles escolares y mochilas. Ingresá a la nota y completá el formulario para participar.

Ya empieza el mes de febrero y muchas familias mendocinas comienzan pensar en la vuelta al cole. Mochilas, guardapolvos, cartucheras, una lista interminable de útiles escolares comienzan a copar las casas. Es por eso que El 9 Televida te trae un concurso que no te podés perder. Más de $1.000.000 en vouchers para que comiences las clases y un afortunado que se llevará las meriendas de todo el año gratis.

Cuenta la historia que una vez al año, las familias mendocinas se desesperan. Se aglutinan en las vidrieras de las librerías y corren por la calle gritando al unísono si alguien vende cartulinas, folio o cuadernos a último momento.

Sí.. llega la vuelta al cole y el calendario golpea fuerte y sin aviso. Por eso desde el 9 Televida acompañamos tu odisea con un montón de premios.

Participá por nuestras 15 gifcards de $80.000, para que a los chicos nos les falte nada. Sorteamos más de 1 millón de pesos en útiles escolares y mochilas. Además, un afortunado se llevará un año de meriendas escolares gratis.

Cómo participar

Completa el formular con tus datos y ya estás participando. ¡Suerte!

Cargando…