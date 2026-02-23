Vuelta al cole: esta es la tercera tanda de ganadores de útiles escolares

El 9 Televida ya tiene otros ganadores de 5 gifcards de $80.000.

Con la llegada de febrero, miles de familias mendocinas comienzan a organizar uno de los momentos más intensos del año: la vuelta al cole. Mochilas nuevas, guardapolvos impecables, cartucheras, cuadernos y una lista interminable de útiles empiezan a ocupar cada rincón de la casa. Y como cada año, el calendario avanza sin pausa.

Para acompañar esa verdadera maratón escolar, El 9 Televida lanzó un concurso imperdible que ya tiene a sus primeros ganadores de las gifcards.

Más de $1.000.000 en premios para la vuelta al cole

El certamen entrega 15 giftcards de $80.000 cada una, destinadas a la compra de útiles escolares y mochilas, lo que representa más de $1.000.000 en vouchers para aliviar el bolsillo en este comienzo de clases.

Además, entre todos los participantes habrá un gran premio especial: un año completo de meriendas escolares gratis, un beneficio que sin dudas marcará la diferencia durante todo el ciclo lectivo.

Ganadores ya celebran

La convocatoria fue un éxito y ya se conocieron los primeros ganadores de las gifcards, que podrán comenzar a equiparse para el regreso a las aulas con un importante respaldo económico.

La vuelta al cole suele vivirse como una verdadera odisea: familias recorriendo librerías, consultando precios y buscando a último momento esa cartulina o ese cuaderno que falta. Por eso, desde El 9 Televida decidieron estar presentes con premios concretos que ayuden a que a los chicos no les falte nada.

Todavía quedan oportunidades y premios por entregar, así que la emoción continúa. Porque empezar las clases con todo listo… siempre se disfruta mucho más.

Esta es la tercera tanda de ganadores:

Martín Salvador 443

Nabila Ávalos 689

Debra Ruel 762

Victor Barraza 767

Jimena Andrada 609

Nota: los ganadores deben retirar sus premios en la sede de Canal 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186 de Ciudad.

¡Felicitaciones a los ganadores!