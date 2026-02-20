Vuelta al cole: esta es la segunda tanda de ganadores de los vouchers

El 9 Televida ya tiene otros ganadores de 5 gifcards de $80.000. Si no estás en la lista, seguí participando que habrá más ganadores.

Con la llegada de febrero, miles de familias mendocinas comienzan a organizar uno de los momentos más intensos del año: la vuelta al cole. Mochilas nuevas, guardapolvos impecables, cartucheras, cuadernos y una lista interminable de útiles empiezan a ocupar cada rincón de la casa. Y como cada año, el calendario avanza sin pausa.

Para acompañar esa verdadera maratón escolar, El 9 Televida lanzó un concurso imperdible que ya tiene a sus primeros ganadores de las gifcards.

Más de $1.000.000 en premios para la vuelta al cole

El certamen entrega 15 giftcards de $80.000 cada una, destinadas a la compra de útiles escolares y mochilas, lo que representa más de $1.000.000 en vouchers para aliviar el bolsillo en este comienzo de clases.

Además, entre todos los participantes habrá un gran premio especial: un año completo de meriendas escolares gratis, un beneficio que sin dudas marcará la diferencia durante todo el ciclo lectivo.

Los primeros ganadores ya celebran

La convocatoria fue un éxito y ya se conocieron los primeros ganadores de las gifcards, que podrán comenzar a equiparse para el regreso a las aulas con un importante respaldo económico.

La vuelta al cole suele vivirse como una verdadera odisea: familias recorriendo librerías, consultando precios y buscando a último momento esa cartulina o ese cuaderno que falta. Por eso, desde El 9 Televida decidieron estar presentes con premios concretos que ayuden a que a los chicos no les falte nada.

Todavía quedan oportunidades y premios por entregar, así que la emoción continúa. Porque empezar las clases con todo listo… siempre se disfruta mucho más.

Esta es la segunda tanda de ganadores

Rosa Rivamar 382

Jésica Jorge 567

Rebeca Gisela Fernandez 499

Ivana Gestro 612

Tatiana Vargas 471

Nota: Estos ganadores deberán retirar su premio en la recepción de El 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad de Mendoza con DNI.

¡A seguir participando que todavía quedan más vouchers!

