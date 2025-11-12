Viví una previa de Navidad mágica: ganá entradas para la Gala Cascanueces y Piezas Mágicas del Ballet Mundial

El clásico navideño del ballet llega al estadio Arena Maipú con una puesta internacional y la participación de primeras figuras. Participá del sorteo y ganá entradas para disfrutar de Cascanueces y Piezas Mágicas del Ballet Mundial.

El espíritu de la Navidad se anticipa en Mendoza con un espectáculo de nivel internacional. El próximo sábado 23 de noviembre, el Arena Maipú será el escenario de la Gala Cascanueces y Piezas Mágicas del Ballet Mundial, un evento que reunirá a primeros bailarines de los teatros más prestigiosos del mundo, acompañados por destacados artistas nacionales.

La propuesta combina fragmentos del clásico Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovsky, con un recorrido por piezas emblemáticas del repertorio universal, ofreciendo un espectáculo para toda la familia, lleno de música, danza y magia escénica.

La producción contará con más de 50 artistas en escena, vestuario de época, proyecciones escenográficas y una cuidada dirección artística que promete una experiencia inolvidable para los amantes del ballet y quienes deseen descubrirlo por primera vez.

Para celebrar la llegada del espectáculo a Mendoza, lanzamos un sorteo de entradas. Participar es muy simple. Solo tenés que completar el formulario que está a continuación:

El sorteo se realizará el miércoles 20 de noviembre, y los ganadores recibirán entradas dobles para disfrutar de una noche única en el Arena Maipú.

Una oportunidad para vivir la magia del ballet mundial en uno de los escenarios más importantes de la provincia.