Viví el show de Lisandro Aristimuño en Mendoza: participá del concurso y ganá entradas

Lisandro Aristimuño se presenta en Mendoza con un show íntimo y potente. Participá del concurso completando el formulario y viví una noche única junto a uno de los artistas más innovadores de la escena nacional.
El viernes 5 de septiembre, el reconocido músico y compositor Lisandro Aristimuño vuelve a Mendoza con una propuesta íntima y poderosa en formato trío. El espectáculo será a las 22 en el Arena Maipú, acompañado por Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería.
En el marco de su gira nacional e internacional, Aristimuño recorrerá su discografía, presentará temas de su último álbum El rostro de los acantilados y celebrará los 20 años de “Ese asunto de la ventana”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.
¿Querés estar ahí? Completá el formulario y participá
Gracias a una gestión conjunta con la producción del evento, lanzamos este concurso exclusivo para que puedas ganar entradas dobles y vivir una noche única de música, emoción y experimentación sonora.
Aristimuño: una larga carrera
Lisandro Aristimuño nació en Viedma, Río Negro, en 1978. Es músico, productor artístico y cantautor autodidacta, reconocido por fusionar géneros como el rock, pop, electrónica y folclore en un estilo único y emocional. Su obra se caracteriza por la autogestión: edita sus discos a través de su propio sello, Viento Azul, y ha sido galardonado con 9 Premios Gardel, además de recibir distinciones como el Premio Konex en 2015 y 2025 como uno de los cinco mejores autores de la música popular argentina.
Fue nominado a los Grammy Latinos y su canción El búho fue elegida por Francis Ford Coppola para la banda sonora de su película Tetro. Ha colaborado como productor y coautor con artistas como Liliana Herrero, Fabiana Cantilo y Fernando Barrientos, y ha recorrido los principales escenarios del país y del exterior, incluyendo presentaciones en España, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México.