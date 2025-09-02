Viví el show de Lisandro Aristimuño en Mendoza: participá del concurso y ganá entradas

Lisandro Aristimuño se presenta en Mendoza con un show íntimo y potente. Participá del concurso completando el formulario y viví una noche única junto a uno de los artistas más innovadores de la escena nacional.

El viernes 5 de septiembre, el reconocido músico y compositor Lisandro Aristimuño vuelve a Mendoza con una propuesta íntima y poderosa en formato trío. El espectáculo será a las 22 en el Arena Maipú, acompañado por Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería.

En el marco de su gira nacional e internacional, Aristimuño recorrerá su discografía, presentará temas de su último álbum El rostro de los acantilados y celebrará los 20 años de “Ese asunto de la ventana”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

¿Querés estar ahí? Completá el formulario y participá

Gracias a una gestión conjunta con la producción del evento, lanzamos este concurso exclusivo para que puedas ganar entradas dobles y vivir una noche única de música, emoción y experimentación sonora.

Aristimuño: una larga carrera