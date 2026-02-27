Vendimia 2026: participá por entradas para las repeticiones

El canal invita a sus televidentes a participar por entradas para las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que incluirán el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” y shows de grandes artistas en el Teatro Griego Frank Romero Day.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, El 9 Televida invita a sus televidentes a participar por entradas para las esperadas repeticiones del espectáculo mayor de los mendocinos.

La edición 2026, titulada “90 cosechas de una misma cepa”, tendrá su Acto Central el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, y continuará con la Primera Repetición el domingo 8 de marzo, noche que contará con un cierre de lujo a cargo de Luciano Pereyra.

Pero la celebración no termina ahí. El cronograma suma además dos jornadas musicales imperdibles:

El lunes 9 de marzo se presentarán Chaqueño Palavecino , La Re Pandilla , Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos .

se presentarán En tanto, el martes 10 de marzo subirán al escenario Abel Pintos , Campedrinos , Maggie Cullen y Ángela Leiva .

Cómo participar

Los interesados en ganar entradas para las repeticiones deberán completar el formulario. Allí deberán dejar sus datos y seguir los pasos indicados para quedar automáticamente en el sorteo.

La Vendimia 2026 promete ser una celebración histórica, con una puesta en escena que repasará nueve décadas de tradición, cultura y trabajo vitivinícola. Y vos podés vivirla en el teatro griego gracias a El 9 Televida.

Completá el formulario y participá:

