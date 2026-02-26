Vendimia 2026: participá por entradas para la Fiesta de la Cosecha

La celebración vendimial se reprogramó para el miércoles 4 de marzo en el viñedo del Aeropuerto El Plumerillo y tendrá como gran atractivo la presentación de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El 9 Televida sortea entradas entre sus televidentes a través de un formulario disponible en la nota.

La tradicional Fiesta de la Cosecha promete una noche inolvidable en el viñedo del Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Además, el 9 Televida sortea entradas para que sus televidentes puedan ser parte de uno de los eventos más esperados del calendario vendimial.

Desde la organización informaron que, por razones climáticas, la edición 2025 se reprogramó para el miércoles 4 de marzo y comenzará puntualmente a las 21.30.

Música sinfónica y rock en un escenario único

Uno de los momentos más destacados de la noche será la presentación de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una fusión que promete un recorrido por grandes clásicos del rock argentino con arreglos sinfónicos.

La propuesta artística se completa con el Ensamble de Músicos Mendocinos junto a las Cantoras, en un espectáculo que conjuga tradición, identidad y música popular en medio de los viñedos.

Sorteo de entradas en 9 Televida

El 9 Televida sortea entradas para la Fiesta de la Cosecha. Los televidentes podrán participar completando el formulario que se encuentra en esta nota. Una oportunidad ideal para vivir de cerca una celebración que combina música, vendimia y solidaridad.

Cargando…