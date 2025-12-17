Van Gogh llega a Mendoza y podés ganar entradas para la muestra inmersiva que deslumbra al mundo

La muestra internacional de Van Gogh en Mendoza promete una experiencia multisensorial única y ya genera expectativa. Con el 9 Televida podés ganar entradas para recorrer una exhibición inmersiva que combina arte, tecnología y emoción, en Godoy Cruz.

La esperada exhibición “Van Gogh y los maestros de la pintura europea” desembarca en Mendoza. La propuesta, que ya cautivó a miles de personas en distintas ciudades del mundo, abrirá sus puertas a partir del sábado 20 de diciembre en el Espacio Arizu, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, y vos podés ganar entradas para estar ahí.

Se trata de una experiencia inmersiva que invita al público a sumergirse en el universo creativo de Vincent Van Gogh, junto a otros grandes referentes del arte europeo como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet. A través de proyecciones en gran formato, sonido envolvente y recursos tecnológicos de última generación, las obras cobran vida y transforman el espacio en un recorrido sensorial único.

La muestra se podrá visitar todos los días de 16 a 23 horas durante la temporada de verano. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Tuentrada.com y en Maxi Mall (Ciudad), con la posibilidad de acceder a descuentos en packs familiares.

Cómo participar para ganar entradas gratis

Quienes quieran vivir la muestra de Van Gogh en Mendoza sin costo, pueden participar del sorteo organizado por 9 Televida. Solo es necesario completar el formulario disponible en la nota y automáticamente se ingresa al sorteo por entradas para disfrutar de esta experiencia artística de nivel internacional.

Con más de 70 obras emblemáticas proyectadas sobre paredes, techos y pisos, la exhibición propone una experiencia en 180 grados, donde cada superficie se convierte en un lienzo dinámico. La combinación de imágenes, música original y narración guiada permite recorrer la historia y el legado artístico de Van Gogh desde una mirada innovadora y accesible para todo público.

El recorrido incluye además distintos espacios interactivos pensados para potenciar la experiencia: